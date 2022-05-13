Ксению Собчак «шокировало» назначение женщины на пост врио главы района в Башкирии

Реакция популярной журналистки и экс-кандидатки в президенты России оказалась очень лаконичной. Ксения Собчак опубликовала скриншот новости о назначении Лилии Шайхутдиновой на высокий пост и сопроводила его лаконичной подписью «Шок». Однако, что именно в данном назначении так впечатлило Ксению Собчак, остается загадкой.