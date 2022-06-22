Исполняющим обязанности главы района Башкирии стал экс-директор санатория

Сообщается, что руководителем санатория «Красноусольск» Волков стал двумя годами ранее — в 2020 году. Примечательно, что свою карьеру в административных органах мужчина начал в 2015 году, когда возглавил хозяйственно-эксплуатационный участок отдела культуры администрации Стерлитамака. В 2017 году, когда нынешний глава Башкирии Радий Хабиров возглавил администрацию подмосковного Красногорска, Евгений Волков получил должность заместителя директора в Центре обеспечения деятельности органов местного самоуправления.