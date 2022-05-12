Платья и необычный массаж лица: что скрывают соцсети будущей главы района в Башкирии

После ухода в отставку главы Стерлитамакского района Анвара Абдрафикова 11 мая стало известно, что исполнять обязанности главы района будет его первый заместитель Лилия Шайхутдинова. О том, как женщина, начинавшая школьным логопедом, вероятнее всего, станет главой района — в материале Mkset

Вечером 11 мая стало известно об уходе в отставку главы администрации Стерлитамакского района Анвара Абдрафикова. В этот же день стало известно, что должность временно займет его первый заместитель — Лилия Шайхутдинова. Теперь Шайхутдинова может стать четвертой женщиной-главой района в Башкирии. Ранее аналогичные должности уже заняли Зухра Гордиенко в Кигинском районе, Гюзель Насырова в Иглинском районе, а должность и. о. мэра Сибая в связи с уходом Рустема Афзалова заняла Гюзель Ишемгулова. По данным из открытых источников, Лилия Шайхутдинова родилась в Стерлитамаке, в марте отметила 50-летний юбилей. Первое высшее образование по специальности «Олигофренопедагогика и логопедия» чиновница получила в Екатеринбургском педуниверситете. В период с 1994 по 2001 год работала по профессии — заведовала логпунктом в стерлитамакской школе № 3 и была логопедом в школе № 25. В 2001 году получила второе высшее в аграрном университете на кафедре государственного и муниципального управления. А уже в 2002 году Лилия Шайхутдинова начала свою карьеру в стерлитамакской администрации на должности специалиста информационно-аналитического отдела. Далее последовал ряд повышений, по итогам которых в 2020-м чиновница заняла должность первого заместителя главы районной администрации. Таким образом, в районной администрации женщина работает почти 20 лет. Фото: соцсети Лилии Шайхутдиновой На личной странице чиновницы в соцсетях — десятки фотографий с субботников и общественных акций, мастер-классов по изготовлению антистресс-игрушек, а также бесчисленные открытки с пожеланиями «доброго утра» и «хорошего дня». Стерлитамакская чиновница, судя по подпискам в соцсетях, интересуется российской музыкальной эстрадой, бизнесом, а также буккальным массажем лица (или по-простому лифтингом) и праздничными платьями. Накануне в подписках чиновницы были обнаружены два местных кафе, а уже на следующий день эти группы чудесным образом исчезли из подписок (скриншот подписок имеется в распоряжении редакции — прим.). В списке друзей чиновницы — известные политики и общественные деятели республики — теперь уже руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин, скандально известный Ростислав Мурзагулов, скончавшийся от последствий коронавируса экс-мэр Уфы Ульфат Мустафин, Елена Прочаковская, уехавший на Донбасс Азамат Абдрахманов и другие. Фото: соцсети Лилии Шайхутдиновой В своём аккаунте в Instagram (признана экстремистской и запрещена на территории РФ — прим.ред.), последняя публикация в котором датируется 23 февраля, чиновница также рассказывала о различных общественных акциях и мероприятиях в Стерлитамакском районе. Напомним, российские чиновники начали спешно покидать соцсети компании Meta* (признана в России экстремистской организацией и запрещена в РФ - прим.ред.) после того, как она была признана экстремистской. Об уходе из соцсетей высказался в том числе глава региона Радий Хабиров, отметив, что из-за этого власти потеряли большой административный ресурс. Примечательно, что наряду с фотоотчётами с конференций и открытками Шайхутдинова также не раз публиковала фотографии природы: пологие склоны гор, покрытые слоем инея ветки деревьев, солнце над озером Якты-куль и многое другое. «Красиво!» — отмечают пользователи в комментариях. По данным системы «СПАРК», на сегодняшний день на Шайхутдиновой не числится ни одного действующего предприятия — когда-то она являлась членом совета директоров в некоем АО «Земля», занимавшемся геодезией. В настоящее время компания находится в стадии ликвидации. Еще Шайхутдинова была председателем районного профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания. Судя по декларации о доходах, в 2020 году Лилия Шайхутдинова заработала чуть больше 1,5 млн рублей - это примерно 126 тысяч рублей в месяц. В собственности у нее квартира в 75 кв.м. и автомобиль Kia Sorento. Ее супруг задекларировал годовой доход в 488 тысяч рублей.

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