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Группа «ДДТ» собрала более 3,2 миллиона рублей на выпуск «Сборника песен» на виниле

7 июля 05:28
Фото: ДДТ клуб // vk.com
Поклонники группы Юрия Шевчука скупают тираж «Сборника песен» на физическом носителей по предзаказу. На данный момент собрано уже более 3,2 миллиона рублей.

Группа ДДТ готовится выпустить несколько релизов на физических носителях. Как сообщает в сообществе «ДДТ клуб», один релизов — переиздание «Сборника песен» на 2LP и 2CD. Отмечается, что виниловых пластинок будет издано в количестве 500 штук.

Так, сбор предзаказов был открыт 5 июля и продлит еще до 1 ноября 2022 года, однако меньше чем за сутки поклонники рок-группы выкупили почти половину тиража на виниле, CD и цифровых копий сборника. Отметим, что на момент публикации собрано более 3,2 миллиона рублей, поддержали проект 690 человек.

Ранее мы сообщали, что в Оренбурге перенесли концерт группы на февраль 2023 года. Напомним, что в мае Юрий Шевчук на концерте в Уфе выступил перед поклонниками с речью на тему Родины. После чего лидером группы ДДТ заинтересовались правоохранительные органы, в частности, был составлен протокол об административном правонарушении.

Известно, что материалы дела были переданы в суд Санкт-Петербурга, где и проживает Юрий Шевчук, однако спустя время их вернули обратно из-за того, что в материалах обнаружили множество недочётов.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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