Группа «ДДТ» собрала более 3,2 миллиона рублей на выпуск «Сборника песен» на виниле

Так, сбор предзаказов был открыт 5 июля и продлит еще до 1 ноября 2022 года, однако меньше чем за сутки поклонники рок-группы выкупили почти половину тиража на виниле, CD и цифровых копий сборника. Отметим, что на момент публикации собрано более 3,2 миллиона рублей, поддержали проект 690 человек.