Сбербанк и ГК «Простор» вместе построят молочную ферму в Башкортостане

Со стороны Сбербанка соглашение подписал заместитель председателя Уральского банка Александр Нуйкин, со стороны группы компаний – директор ООО «СХП «РАССВЕТ» Сергей Ковалев.
Сбербанк намерен профинансировать строительство животноводческого комплекса молочного направления в Дуванском районе Башкирии. Он предназначен для выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота молочных пород и для содержания и доения коров. Помимо финансирования банк планирует участвовать в модернизации оборудования и содействовать внедрению современных технологий управления финансовыми ресурсами для повышения эффективности деятельности предприятия.
Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:
«Строительство фермы – масштабное начинание, которое требует больших вложений и современных технологичных решений для роботизации процессов. Мы пониманием, что для Башкирии это важный проект, а у Сбера есть необходимые ресурсы для помощи в его реализации».
Сергей Ковалев, директор ООО «СХП «РАССВЕТ»:
«Главная цель нашей компании — повысить пищевую безопасность России и мира. Для этого мы открываем новые предприятия, на которых будут соблюдаться высочайшие стандарты качества, будут использованы новейшие технологии. В этом начинании нам нужен такой надежный помощник, как Сбер, который предлагает комфортные условия кредитования и современные решения для модернизации бизнеса».