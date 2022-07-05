Сбербанк и ГК «Простор» вместе построят молочную ферму в Башкортостане

«Главная цель нашей компании — повысить пищевую безопасность России и мира. Для этого мы открываем новые предприятия, на которых будут соблюдаться высочайшие стандарты качества, будут использованы новейшие технологии. В этом начинании нам нужен такой надежный помощник, как Сбер, который предлагает комфортные условия кредитования и современные решения для модернизации бизнеса».