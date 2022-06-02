«Свято место пусто не бывает»: Мэр считает, что IKEA и фастфуд заменят в Уфе

К слову об импортозамещении имеет смысл вспомнить недавний фуррор уфимской сети национального фастфуда на основе кыстыбый «AYBAT HALLYAR», который отметил Владимир Путин, а затем попробовал Радий Хабиров. Пока что тех, кто заменит IKEA в медиапространстве не появлялось, но разговоры об этом звучали.