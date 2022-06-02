mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Свято место пусто не бывает»: Мэр считает, что IKEA и фастфуд заменят в Уфе

2 июня 08:19
Фото: фото из соцсетей
О том, что ниша опустевшая с уходом ряда компаний из России и соответственно из Уфы обязательно заполнится мэр рассказал на пресс-конференции 2 июня.

Пресс-конференция мэра Уфы не обошлась и без «санкционных» вопросов. Так у Ратмира Мавлиева поинтересовались судьбой ушедшего с рынка города фаст-фуда и кажется покинувшего Россию мебельного гиганта IKEA.

По мнению Ратмира Мавлиева данные ниши пустовать в Уфе не будут и их займут местные бизнесмены.

К слову об импортозамещении имеет смысл вспомнить недавний фуррор уфимской сети национального фастфуда на основе кыстыбый «AYBAT HALLYAR», который отметил Владимир Путин, а затем попробовал Радий Хабиров. Пока что тех, кто заменит IKEA в медиапространстве не появлялось, но разговоры об этом звучали.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48