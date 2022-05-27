В Башкирии сотрудники лесхоза незаконно вырубили леса на 4,9 миллиона рублей

Сообщается, что признать вину в содеянном подсудимые отказались. По решению суда им назначены условные сроки от двух до шести месяцев, а также испытательный срок — 2 года. Иск прокуратуры о взыскании суммы причиненного вреда был удовлетворен. На данный момент приговор не вступил в законную силу.