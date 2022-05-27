В Башкирии сотрудники лесхоза незаконно вырубили леса на 4,9 миллиона рублей

В Зилаирском районе республики вынесли приговор четырем экс-сотрудникам лесного хозяйства, которые несколькими годами ранее занимались незаконной вырубкой лесного массива, чем нанесли ущерб в 4,9 миллионы рублей российскому лесному фонду. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
По данным ведомства, четверо мужчин, среди которых директор лесного хозяйства и его заместитель, а также двое сотрудников лесхоза вступили в сговор в 2016 году. Так, в период 2016–2017 годов участники преступного сообщества вырубили порядка 310 кубометров лесных посадок.
Сообщается, что признать вину в содеянном подсудимые отказались. По решению суда им назначены условные сроки от двух до шести месяцев, а также испытательный срок — 2 года. Иск прокуратуры о взыскании суммы причиненного вреда был удовлетворен. На данный момент приговор не вступил в законную силу.
Напомним, ранее стало известно, что близ озера Якты-куль в Башкирии снова вырубают деревья. Местных жителей всерьёз обеспокоили работы, которые проводятся в лесном массиве неподалеку от озера. По их словам, несколькими годами ранее здесь уже проводилась вырубка деревьев, что, к слову, привело в дальнейшем к возбуждению уголовного дела.