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В Башкирии сотрудники лесхоза незаконно вырубили леса на 4,9 миллиона рублей

27 мая 05:54
Фото: Ольга Лузина / 1MI
Четверо сотрудников лесного хозяйства занимались незаконной вырубкой леса в 2016–2017 годах и вырубили более 310 кубометров лесного массива, сообщает республиканская прокуратура

В Зилаирском районе республики вынесли приговор четырем экс-сотрудникам лесного хозяйства, которые несколькими годами ранее занимались незаконной вырубкой лесного массива, чем нанесли ущерб в 4,9 миллионы рублей российскому лесному фонду. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

По данным ведомства, четверо мужчин, среди которых директор лесного хозяйства и его заместитель, а также двое сотрудников лесхоза вступили в сговор в 2016 году. Так, в период 2016–2017 годов участники преступного сообщества вырубили порядка 310 кубометров лесных посадок.

Сообщается, что признать вину в содеянном подсудимые отказались. По решению суда им назначены условные сроки от двух до шести месяцев, а также испытательный срок — 2 года. Иск прокуратуры о взыскании суммы причиненного вреда был удовлетворен. На данный момент приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее стало известно, что близ озера Якты-куль в Башкирии снова вырубают деревья. Местных жителей всерьёз обеспокоили работы, которые проводятся в лесном массиве неподалеку от озера. По их словам, несколькими годами ранее здесь уже проводилась вырубка деревьев, что, к слову, привело в дальнейшем к возбуждению уголовного дела.

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