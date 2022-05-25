Семья ребенка-инвалида из Башкирии спустя годы борьбы с администрацией получит жилье

Надо полагать, что и в прокуратуру со своей бедой Закировы обращались. Были и многочисленные аудиенции со следователями. Mkset неоднократно писал о том, с какими трудностями сталкивалась семья, тем более история с получением жилья была настоящей эпопеей, семья Закировых, а точнее их мама вместе с другими женщинами с аналогичными проблемами с жильем от государства даже объявляла голодовку, члены семьи писали во все инстанции и даже сообщали о том, что нарушения в предоставленном администрацией жилье выявила Контрольно-счетная палата.