В Уфе мальчика выгнали из автобуса из-за «Алги»: реакция властей

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Глава администрации Республики Башкортостан Радий Хабиров возмутился ситуацией, случившейся ранее на одном из автобусных маршрутов в Уфе. Как сообщал ранее Mkset, мальчика высадили из автобуса после того, как у него не прошла оплата по транспортной карте «Алга».
Глава республики обратился в и. о. министра транспорта Любови Минаковой, призвав ведомство провести проверку и установить детали инцидента. Чиновница пообещала разобраться.
Напомним, 13-летнего пассажира высадили из автобуса на остановке «Кузнецовский затон» в Уфе. По словам его мамы, водитель забрал у мальчика карту после того, как оплата через терминал не прошла.
Это не первый случай, когда у граждан возникают проблемы с оплатой по карте в общественном транспорте. Так, осенью прошлого года у 17-летней девочки не вышло оплатить поездку «Алгой», из-за чего водитель отказался выпускать её из салона, при этом 9-летнюю сестру девочки он высадил на остановке.