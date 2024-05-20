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Глава Башкирии возмутился поведением водителя, выгнавшего мальчика из автобуса

В Уфе мальчика выгнали из автобуса из-за «Алги»: реакция властей

20 мая 2024, 10:57
Фото: 1MI

Глава Башкирии возмутился поведением водителя, выгнавшего мальчика из автобуса

Радий Хабиров поручил разобраться в ситуации и. о. министра транспорта Любови Минаковой.

Глава администрации Республики Башкортостан Радий Хабиров возмутился ситуацией, случившейся ранее на одном из автобусных маршрутов в Уфе. Как сообщал ранее Mkset, мальчика высадили из автобуса после того, как у него не прошла оплата по транспортной карте «Алга».

Глава республики обратился в и. о. министра транспорта Любови Минаковой, призвав ведомство провести проверку и установить детали инцидента. Чиновница пообещала разобраться.

Напомним, 13-летнего пассажира высадили из автобуса на остановке «Кузнецовский затон» в Уфе. По словам его мамы, водитель забрал у мальчика карту после того, как оплата через терминал не прошла.

Это не первый случай, когда у граждан возникают проблемы с оплатой по карте в общественном транспорте. Так, осенью прошлого года у 17-летней девочки не вышло оплатить поездку «Алгой», из-за чего водитель отказался выпускать её из салона, при этом 9-летнюю сестру девочки он высадил на остановке.

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