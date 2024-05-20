В Уфе мальчика выгнали из автобуса из-за «Алги»: реакция властей

Это не первый случай, когда у граждан возникают проблемы с оплатой по карте в общественном транспорте. Так, осенью прошлого года у 17-летней девочки не вышло оплатить поездку «Алгой», из-за чего водитель отказался выпускать её из салона, при этом 9-летнюю сестру девочки он высадил на остановке.