Смерть 12-летнего мальчика Серафимовском интернате в Башкирии проверит федеральный СК

У следкома Башкирии федеральный центр запросил доклад о ходе расследования странной смерти 12-летнего воспитанника Серафимовского интерната для детей. Все из-за синяков обнаруженных на теле мальчика, примечательно, что история попала в СМИ лишь с подачи приемной матери погибшего, при том, что следствие в Башкирии пока что не нашло в деле криминального следа. Смерть по данным регионального следственного комитета наступила из-за его заболевания. Однако первоначальные выводы о причинах странной смерти ребенка будут проверяться с целью проверить выводы изначальных исследований.