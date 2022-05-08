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В Башкирии с мэра Кумертау взыскали 130 тысяч рублей за выплату компенсации

8 мая 09:09
Фото: Олег Фролов/VK
Распоряжение мэра Олега Фролова признали противоречащим трудовому законодательству, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры

По решению верховного суда Башкирии с мэра города Кумертау Олега Фролова взыскали 130,9 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Как сообщают в ведомстве, в марте 2020 года мэр выступил с распоряжением выплатить компенсацию в размере трёх среднемесячных зарплат ушедшему с поста директора муниципального бюджетного учреждения дорожно-озеленительных работ Юрию Курову.

Данное решение, по мнению ведомства, противоречит требованиям трудового законодательства в связи с тем, что соглашения о расторжении трудовых договоров с работниками определенной категории не могут содержать условия о выплате выходного пособия, компенсации и (или) о назначении каких-либо иных выплат в любой форме.

Напомним, это не первый случай, когда деятельность чиновников из Кумертау привлекает внимание надзорных ведомств. Так, ранее экс-глава администрации Кумертау Борис Беляев наряду с бывшим министром строительства Башкирии Рамзилем Кучарбаевым предстали перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, чиновники приняли очистные сооружения в селе Маячный, заведомо зная, что те, не готовы к эксплуатации. Ущерб, который чиновники нанесли бюджету своими действиями, оценивается в 95 миллионов рублей.

Подробнее о резонансном деле, а также о взлёте и падении Рамзиля Кучарбаева на посту министра строительства республики Mkset рассказывал здесь.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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