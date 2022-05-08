В Башкирии с мэра Кумертау взыскали 130 тысяч рублей за выплату компенсации

Данное решение, по мнению ведомства, противоречит требованиям трудового законодательства в связи с тем, что соглашения о расторжении трудовых договоров с работниками определенной категории не могут содержать условия о выплате выходного пособия, компенсации и (или) о назначении каких-либо иных выплат в любой форме.