Рамзиль Кучарбаев может стать фигурантом еще одного уголовного дела

Рамзиль Кучарбаев может стать фигурантом еще одного уголовного дела
Рамзиль Кучарбаев может стать фигурантом еще одного уголовного дела
Вчера, 17:38ЭкономикаИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
В Балтачевском районе Башкирии расследуют два дела по факту завышения объемов выполненных работ по госконтракту на строительство детского сада.

В Башкирии возбуждено два новых уголовных дела по факту завышения объемов выполненных работ более чем на 3 млн рублей по государственному контракту на строительство детского сада. Подозреваемым вновь стал неназванный пресс-службой Следственного комитета чиновник ГКУ Управление капитального строительства (УКС) Башкирии.

Следствие полагает, что в рамках реализации нацпроекта «Демография» в 2018 году ГКУ УКС РБ и ООО «ГеоСтрой» заключили госконтракт на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в строящемся детском саду в Балтачевском районе.

Работы подрядчик выполнил не в полном объеме, но несмотря на это акты о приемке выполненных работ были подписаны подрядчиком и чиновником ГКУ. Подписаны, и следовательно полностью оплачены. Таким образом бюджету Башкирии, который и финансировал работы по строительству детсада был нанесен ущерб в размере 3,2 млн рублей. Именно на столько была завышена фактическая стоимость выполненных работ.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Новость Следственного комитета о новых уголовных делах и мошенничестве с участием неназванного чиновника УКСа напоминает уголовные дела которое вменяют министру строительства Башкирии Рамзилю Кучарбаеву. СК в марте 2021 года возбудил восемь уголовных дел, связанных с госконтрактами управления капитального строительства.

Так, например, его обвиняют в том, что в 2017 году, занимая пост главы ГКУ УКС РБ он подписал акт о завершении строительства очистных сооружений в Кумертау, несмотря на то, что объект не был готов к эксплуатации. По этому же делу проходит вице-премьер правительства и экс-мэр Кумертау Борис Беляев.

Следствие также считает, что в 2018 и в 2019 годах руководство ГКУ УКС РБ заключило 12 госконтрактов без проведения торгов с ФГУП «Управление строительства №3 Федеральной службы исполнения наказаний» на общую сумму более 970 миллионов рублей. Контракты заключались на строительство детских садов, школ, культурных центров и поликлиник в Уфе и по Башкирии. Общая сумма контрактов, заключенных без торгов составила более 970 миллионов рублей.

Сейчас Рамзиль Кучарбаев находится в СИЗО. Меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу Кучарбаеву изменили после того, как он неоднократно общался с другими фигурантами уголовного дела, что было запрещено по условиям содержания под домашним арестом.

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