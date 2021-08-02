Рамзиль Кучарбаев может стать фигурантом еще одного уголовного дела

Так, например, его обвиняют в том, что в 2017 году, занимая пост главы ГКУ УКС РБ он подписал акт о завершении строительства очистных сооружений в Кумертау, несмотря на то, что объект не был готов к эксплуатации. По этому же делу проходит вице-премьер правительства и экс-мэр Кумертау Борис Беляев.