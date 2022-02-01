Год под следствием: взлет и падение экс-главы минстроя Башкирии Рамзиля Кучарбаева

Если набрать в поисковой строке браузера «Рамзиль Кучарбаев», то под первыми двумя ссылками расположится портфолио политика на сайтах министерства строительства и правительства республики соответственно. Чуть ниже расположится стандартная галерея портретов чиновника средней руки: вот он вручает очередную грамоту, вот — сидит за столом, деловито сложив руки. Однако из типичного набора фотографий на фоне флагов республики и названий ведомств, в которых успел отметиться чиновник прежде чем занять пост министра, сильно выбивается из композиции фото, где Кучарбаев сидит в суде на скамье подсудимых, опустив глаза.
1 февраля 2021 года — роковая для Кучарбаева дата, когда для него навсегда захлопнулись двери в большую политику. Чиновника обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По версии следствия, будучи на посту начальника ГКУ «Управление капитального строительства» в 2017 он принял у подрядчика недостроенный объект, чем нанёс бюджету республики ущерб в 95 миллионов рублей.
Предлагаем нашим читателям, сегодня, 1 февраля 2022 года, вспомнить, кем был Рамзиль Кучарбаев и как после министерского кресла он оказался на скамье подсудимых.
Кучарбаев родился родился 9 мая 1977 года в селе Гафурово Туймазинского района. Учился в Октябрьском коммунально-строительном техникуме, высшее образование будущий министр получил в УГНТУ.
Начиная с 1996 года, работал простым каменщиком на предприятии «Сельский строитель». Как демонстрирует нам биография экс-министра, Кучарбаев довольно быстро получил ряд повышений: от каменщика — до мастера, от инженера — до директор, и от зама — до начальника. В 2001–2002 годах — каменщик, мастер строительных и монтажных работ Нефтегазодобывающего управления «Октябрьскнефть». В 2004–2005 годах — инженер Нефтегазодобывающего управления «Октябрьскнефть». В 2005–2006 годах — инженер службы капитального строительства и ремонта Октябрьского управления добычи нефти и газа ОАО «Башнефть-Уфа». В 2006–2011 годах — и. о. директора, директор Октябрьского управления «Нефтестроймонтаж». В 2011–2013 годах — заместитель начальника Серафимовского строительно-монтажного цеха Приютовского управления «Нефтестроймонтаж».
Политическая карьера Кучарбаева своё начало берёт в 2013 году. Именно тогда он занял должность заместителя главы по промышленности, строительству, транспорту, связи и инвестициям в администрации Туймазинского района республики. Здесь чиновник прослужил вплоть до 2016 года. В период с 2016 по 2020 год — Кучарбаев был начальником ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан», которая является самым крупным застройщиком в регионе. Среди введённых объектов учреждения бесчисленные школы, детские сады и бассейны по всей республике.
13 октября 2020 года в соответствии с указом главы республики Радия Хабирова Кучарбаев был назначен исполняющим обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии. И наконец, 3 декабря 2020 года — Радий Хабиров лично подписывает указ, согласно которому Рамзиль Кучарбаев вступает в должность министра строительства и архитектуры республики. Но кто мог предположить, что на этом посту Кучарбаев прослужит немногим больше месяца.
1 февраля 2021 года новость о задержании Кучарбаева прогремела на всю республику. Сообщалось о том, что в министерстве строительства с самого утра проводятся обыски. Одной из причин проверок в ведомстве называли коррупцию внутри учреждения.
Чиновника, в свою очередь, обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Как установили в правоохранительных органах республики, Кучарбаев, будучи на посту начальника ГКУ «Управление капитального строительства», ещё в 2017 году принял у подрядчика незавершенный объект в городе Кумертау. Речь идёт об очистных сооружениях, которые были непригодны для работы — о чем Кучарбаев знал, но все равно дал разрешение на работу.
В тот же день Кучарбаев был заключен под стражу. Далее последовала череда судебных исков, домашних арестов и скандальных заявлений.
После обысков события развивались стремительно. Уже 2 февраля было объявлено о том, что экс-министр находится в следственном изоляторе, тогда же стартовал судебный процесс по избранию меры пресечения.
— В результате преступных действий обвиняемого бюджету Республики Башкортостан причинен ущерб на общую сумму свыше 95 миллионов рублей, — сообщал следственный комитет.
Суд над Кучарбаевым продлился несколько часов, по итогам заседания экс-министра поместили в СИЗО на два месяца — до 1 апреля 2021 года. Также, учитывая тяжесть совершенных им преступлений, можно предположить, что Кучарбаеву может грозить до 10 лет лишения свободы.
О суде над Кучарбаевым высказался также и премьер-министр региона Андрей Назаров:
— Наверное, в этой ситуации вполне можно было разбираться в гражданском пространстве. У следствия свои аргументы, будем ждать, чем все закончится, — отметил он.
Тогда же в ходе судебного заседания чиновник заявил, что Кучарбаев заявил, что к мошенничеству не имеет никакого отношения и свою вину не признает.
Однако уже 10 февраля стало известно, что экс-чиновнику смягчили меру пресечения: СИЗО сменилось на домашний арест.
— Судебный акт суда первой инстанции изменен, обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 1 апреля 2021 года, — сообщали тогда в объединенной пресс-службе судов региона.
Впоследствии задержание продлевалось ещё несколько раз. Так, 25 марта 2021 года стало известно, что суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении домашнего ареста Рамзиля Кучарбаева до 1 июня 2021 года. И уже 30 июля, сообщалось о том, что чиновника вновь переводят в СИЗО из-за нарушений условий домашнего ареста.
— Советский районный суд Уфы, 29 июля, вынес постановление об изменении меры пресечения Рамзилю Кучарбаеву с домашнего ареста на заключение под стражу сроком до 11 сентября 2021 года, постановление не вступило в законную силу, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.
В суде также отметили, что поводом для изменения меры пресечения стало нарушение подсудимым условий домашнего ареста. В пресс-службе Советского районного суда города Уфы отметили, что Кучарбаев неоднократно общался с другими фигурантами уголовного дела.
В начале лета прошлого года по республике прокатилась новость о том, что Рамзиль Кучарбаев, находясь под стражей, задекларировал за минувший год доход в размере 15,3 миллиона рублей.
Как прокомментировали такие космические заработки чиновника в пресс-службе министерства строительства региона, большая часть от этих доходов — средства, полученные от продажи квартиры на улице Рихарда Зорге.
В пользовании семьи опального чиновника числится квартира площадью 144 квадратных метра. При этом своей недвижимости ни у кого из членов семьи Кучарбаева нет. Супруга экс-министра по итогам минувшего года также задекларировала впечатляющую сумму — 6 миллионов рублей. Что является доходом от торговых сделок на срочном рынке ценных бумаг, которыми она владеет — прокомментировали в ведомстве. В пользовании женщины также числится кроссовер Nissan Qashqai, цены на данную модель на официальном сайте марки стартуют от 1.535.000 руб.