В Башкирии осудили за взятки экс-сотрудника ГИБДД

В Учалах экс-руководитель ГИБДД получил 4,5 года заключения за взяточничество. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ республики.
Как сообщают в ведомстве, 39-летний Рифат Мингажев получал взятки от граждан за непривлечение их к административной ответственности за такие правонарушения, как управление автомобилем без водительского удостоверения, а также управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
Также в ходе обысков выяснилось, что мужчина незаконно хранит у себя боеприпасы. В частности обнаружены были патроны для нарезного охотничьего оружия.
Мингажев был уволен из ГИБДД по результатам служебной проверки. Мужчина получил 4,5 года тюремного заключения в колонии общего режима, а также 2,5 он не сможет занимать должности, связанных с государственной службой и работой в органах местного самоуправления.
Напомним, ранее глава Следственного комитета республики Денис Чернятьев высказался о розыскных мероприятиях в отношении скандально-известного Ильдуса Шайбакова. Ранее у «золотого гаишника» было изъято имущество на сумму более, чем 44 миллиона рублей.
Также ранее стало известно, что уфимец, участвовавший в передаче взяток Ильдусу Шайбакову получил условный срок. Деньги «золотому гаишику» он передавал на протяжении двух лет.