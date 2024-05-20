mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

В Башкирии в день рождения Салавата Юлаева откроется посвященный ему парк

Новый туристический объект откроется в Башкирии этим летом

20 мая 2024, 11:26
Фото: 1MI

В Башкирии в день рождения Салавата Юлаева откроется посвященный ему парк

О ходе работ по строительству парка в ходе оперативного совещания в правительстве рассказал вице-премьер правительства Башкирии Урал Кильсенбаев.

Власти Башкирии готовят к открытию историко-мемориальный парк «Салауат ере» в Салаватском районе республики. Открытие парка, посвященного национальному герою республики Салавату Юлаеву, запланировано на 16 июня. Кроме того, в этот день пройдет региональный фольклорный праздник «Салауат йыйыны».

В ходе совещания Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Урал Кильсенбаев отчитался о готовности парка, отметив, что его планируется открыть в срок.

По мнению главы республики, историко-мемориальный парк на малой родине Салавата Юлаева станет «хорошим туристическим местом». Он также отметил важность чествования памяти места рождения национального героя Башкирии.

Ранее Радий Хабиров высказался о реконструкции памятника Салавату Юлаеву в Уфе. По его мнению, памятник действительно нуждается в ремонте, однако начать его выйдет лишь по завершении мероприятий, приуроченных к празднованию 450-летию города.

По результатам экспертизы, проведенной осенью 2023 года, скульптура и ее конструктивная часть находятся в недопустимом и аварийном состоянии. Для восстановления памятника потребуется провести демонтаж его скульптурной части — снять её с пьедестала и провести транспортировку в в специально оборудованное место.

Демонтируют: стала известна судьба памятника Салавату Юлаеву в Уфе
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфимцы высказались против закрытия Парка Лесоводов на период реконструкции20-летний житель Башкирии подрался со школьниками из-за вейпаПоход в парк закончился для юной уфимки травмой и прокурорской проверкой
#Азамат Нухов#Общество#Происшествия#Город#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Парки и скверы#Радий Хабиров#Салават#Реконструкция парков#Парк#Салаватский район#Памятник Салавату Юлаеву#Салават Юлаев#Хабиров
Подпишитесь
Спасшийся от медведей бегун в Башкирии в последние секунды жизни думал о маме
Сегодня, 08:19
В Уфе мальчика выгнали из автобуса из-за «Алги»: реакция властей
Сегодня, 10:57
43-летняя девушка едва не погибла после операции в Башкирии
Сегодня, 10:55
Горячая вода уходит на плановый отпуск: Башкирия открыла сезон тазов
Сегодня, 10:42
«Дом» — все доступные платежи ЖКХ в одном месте
Сегодня, 13:44
"