Новый туристический объект откроется в Башкирии этим летом

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Власти Башкирии готовят к открытию историко-мемориальный парк «Салауат ере» в Салаватском районе республики. Открытие парка, посвященного национальному герою республики Салавату Юлаеву, запланировано на 16 июня. Кроме того, в этот день пройдет региональный фольклорный праздник «Салауат йыйыны».
В ходе совещания Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Урал Кильсенбаев отчитался о готовности парка, отметив, что его планируется открыть в срок.
По мнению главы республики, историко-мемориальный парк на малой родине Салавата Юлаева станет «хорошим туристическим местом». Он также отметил важность чествования памяти места рождения национального героя Башкирии.
Ранее Радий Хабиров высказался о реконструкции памятника Салавату Юлаеву в Уфе. По его мнению, памятник действительно нуждается в ремонте, однако начать его выйдет лишь по завершении мероприятий, приуроченных к празднованию 450-летию города.
По результатам экспертизы, проведенной осенью 2023 года, скульптура и ее конструктивная часть находятся в недопустимом и аварийном состоянии. Для восстановления памятника потребуется провести демонтаж его скульптурной части — снять её с пьедестала и провести транспортировку в в специально оборудованное место.