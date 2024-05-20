Новый туристический объект откроется в Башкирии этим летом

По результатам экспертизы, проведенной осенью 2023 года, скульптура и ее конструктивная часть находятся в недопустимом и аварийном состоянии. Для восстановления памятника потребуется провести демонтаж его скульптурной части — снять её с пьедестала и провести транспортировку в в специально оборудованное место.