В Уфе осудили посредника при передачи взяток «золотому гаишнику» Ильдусу Шайбакову

В Уфе осудили посредника при передачи взяток «золотому гаишнику» Ильдусу Шайбакову
В Уфе осудили посредника при передачи взяток «золотому гаишнику» Ильдусу Шайбакову
Сегодня, 18:10ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Уфимца, который выступал посредником и лично передавал денежные средства Ильдусу Шайбакову, приговорили к условному сроку, сообщает пресс-служба СК Башкирии.

В Уфе признали виновным мужчину, который являлся посредником в передачи взятке начальнику МРЭО ГИБДД Ильдусу Шайбакову. Как уточняет пресс-служба СК Башкирии, уфимцу были предъявлены обвинения по части 2 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Известно, что осужденный являлся инструктором одной из уфимских автошкол и на протяжении двух лет лично передавал денежные средства Ильдусу Шайбакову за оказание содействия в получении водительских прав без сдачи экзаменов. Так, удостоверение получили три курсанта и заплатили за это по 30 тысяч рублей, из которых по 2 тысячи инструктор оставлял себе.

Между тем, суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. В законную силу приговор пока не вступил. К слову, подсудимый свою вину признал в полном объеме.

Напомним, что в январе этого года 5 лет условно получил еще один инструктор автошколы. 53-летнего мужчину признали виновным за посредничество при передачи взятки уже заместителю начальника МРЭО ГИБДД, который, к слову, находится в СИЗО по уголовному делу.

Уголовное дело в отношении Ильдуса Шайбакова, его заместителя и еще 5 сотрудников было возбуждено в августе 2021 года. С тех пор начальник МРЭО ГИБДД находится в розыске. Тем временем, в декабре прошлого года глава СКР по Башкирии заявлял, что отсутствие Шайбакова существенно не влияет на ход следствия, а уже в апреле сообщил, что подозреваемый от правосудия не скроется и «рано или поздно будет задержан».

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