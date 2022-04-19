В Уфе осудили посредника при передачи взяток «золотому гаишнику» Ильдусу Шайбакову

Уголовное дело в отношении Ильдуса Шайбакова, его заместителя и еще 5 сотрудников было возбуждено в августе 2021 года. С тех пор начальник МРЭО ГИБДД находится в розыске. Тем временем, в декабре прошлого года глава СКР по Башкирии заявлял, что отсутствие Шайбакова существенно не влияет на ход следствия, а уже в апреле сообщил, что подозреваемый от правосудия не скроется и «рано или поздно будет задержан».