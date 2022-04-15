Дело экс-чиновников администрации Уфы о взятке в 15 млн рублей отправилось в суд

Экс-начальника отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений администрации Рустама Тухватуллина и его зама Азата Шаяхметова арестовали в 2020 году, теперь же дело передали в суд, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии 15 апреля.

В суде бывшие чиновники уфимской администрации предстанут по обвинению во взяточничестве. Начальник отдела градостроительного контроля и выдачи разрешений администрации Уфы Рустам Тухватуллин и его заместитель Азат Шаяхметов были арестованы судом в октябре 2020 года. По прошествии полутора лет по уголовным делам по факту получения взятки в особо крупном размере и по факту посредничества во взяточничестве было утверждено обвинительное заключение. Кроме бывших чиновников на скамье подсудимых окажется и их подельник, двоюродный брат экс-начальника отдела, его как раз таки и обвиняют в посредничестве. Следствие полагает, что Тухватуллин будучи начальником целого отдела в администрации вместе со своим замом и кузеном-подельником предложил директору строительной фирмы за 15 миллионов рублей взятки «приобрести» у него разрешение на строительство гостиницы в столице Башкирии. В прокуратуре уточняют, что в попытках законспирировать преступление, к передаче денег привлекались третьи лица, которые не знали о преступном замысле. Директор же строительной фирмы, который получил предложение от чиновника, сначала на рисковую авантюру согласился, а потом поразмыслил и обратился в ФСБ, где и рассказал о произошедшем. При получении оставшихся 10 миллионов рублей оперативники и задержали пособников. В пресс-службе прокуратуре сообщают, что вины своей бывшие чиновники не признали, уточняется и то, что на имущество бывших работников администрации на сумму 8 миллионов рублей наложен арест. Дело же в скором времени рассмотрит Уфимский райсуд.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter