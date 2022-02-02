Экс-замначальника отдела МВД РБ окончательно обвинили во взятке в 22,5 млн рублей

История Теплова не единственный недавний случай с обвинении полицейских начальников во взятках. В июле 2021 года в Уфе арестовали 42-летнего начальника отдела полиции Иглинского района. Его обвиняют в получении взятки и в нескольких эпизодах мошенничества и также как и Теплова заключили под стражу на время следствия.. Так же как и в деле Теплова Иглинского экс-начальника отдела также подозревают в том, что он за 1,5 миллиона рублей обещал поспособствовать в вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и в том, что он брал деньги за повышение на службе с коллег, хотя возможностей повлиять на их карьерный рост он не имел.