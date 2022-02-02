Экс-замначальника отдела МВД РБ окончательно обвинили во взятке в 22,5 млн рублей

В следственном комитете по Башкирии сообщили о том, что бывшему начальнику ОМВД по Уфимскому району Андрею Теплову и его 59-летнему сообщнику Вадиму Бахтизину предъявили окончательное обвинение. В зависимости от роли и степени участия по двум статьям – посредничество во взяточничестве с использованием служебного положения по предварительному сговору в особо крупном размере и мошенничество в крупном размере.
Следователи считают, что Теплов узнал о том, что успешный бизнесмен Александр Киселев попал под уголовное преследование одновременно по двум делам и через посредников предложил ему “помощь”. Предпринимателю сообщили, что за взятку работникам суда и следствия в размере 22,5 миллионов рублей дело можно либо прекратить, либо же вынести по нему оправдательный приговор. Два года предприниматель передавал полицейскому всю сумму в указанном размере.
Примечательно, что в отношении Теплова уголовное дело было возбуждено ровно год назад, 4 февраля 2021 года, тогда же сообщалось, что сумма взятки составляла 12,5 миллионов рублей. С ноября 2018 бизнесмен платил полицейскому, 22,5 миллиона успел он выплатить. На последнюю часть взятки и пришлось само задержание Теплова сотрудниками Управления ФСБ по Башкирии.
Также рассказали в следкоме и о другом эпизоде. По мнению следствия, Теплов уговорил некую девушку внести залог на аукционе по покупке коммерческих помещений за его тещу. Девушка задаток взяла в размере 690 тысяч рублей, а обратно получила не всю сумму, а меньше половины – всего 300 тысяч рублей. Разницу по мнению следствия Теплов присвоил.
Что касается 59-летнего сообщника полицейского Вадима Бахтизина, его обвиняют в том, что он за взятку обещал упомянутому выше предпринимателю сфальсифицировать результаты проверки МЧС на его производстве. Предприимчивый уфимец лишь выдумывал, что может “помочь” пройти проверку, несмотря на многочисленные нарушения, хотя на самом деле такой возможности он не имел.
Сами обвиняемые своей вины не признают, но все же находятся на время следствия под стражей. Помимо лишения свободы на имущество одного из фигурантов наложен арест. Применили эту меру в целях возмещения причиненного ущерба и обеспечения будущего приговора..
В августе 2021 года на волокиту по делу жаловалась супруга Андрея Теплова Диана и их адвокат Ильдар Фахретдинов. В эфире радиостанции «Эхо Москвы в Уфе» они сообщали об обращении в прокуратуру Башкирии и центральный аппарат следкома.
Адвокат Фахретдинов тогда в августе говорил, что Бахтизин на очной ставке заявил, что не передавал Теплову денег. Адвокат после очной ставки заявил ходатайство об индивидуальном допросе, но следователь его не допрашивать не стал.
Следствие должно разобраться и дойти до истины. Позиция Бахтизина нам понятна – она четкая и последовательная, совпадающая с позицией Теплова, показания Бахтизина опровергают показания Киселёва. Нужно опросить каждого фигуранта на полиграфе – это важное действие, которое следствие должно сделать.Ильдар Фахретдинов
Таже в эфире «Эха» адвокат утверждал, что никакой передачи денег не было зафиксировано. А все показания по делу “лишь на словах”.
Тогда Фахретдинов сообщал, что прокуратура начала проверку их доводов. И упомянул о том, что в отношении упомянутого выше Киселева, на показаниях которого по его мнению и базируется обвинение, в Кармаскалинском райсуде рассматривается дело об изнасиловании в отношении несовершеннолетнего. Недоумевал Фахретдинов и о том, почему Киселев не находится под стражей.
Также уместно будет упомянуть и большой материал “Новых известий” о деле Киселева, на котором и основывается история с уже экс-полицейский Тепловым.
История Теплова не единственный недавний случай с обвинении полицейских начальников во взятках. В июле 2021 года в Уфе арестовали 42-летнего начальника отдела полиции Иглинского района. Его обвиняют в получении взятки и в нескольких эпизодах мошенничества и также как и Теплова заключили под стражу на время следствия.. Так же как и в деле Теплова Иглинского экс-начальника отдела также подозревают в том, что он за 1,5 миллиона рублей обещал поспособствовать в вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и в том, что он брал деньги за повышение на службе с коллег, хотя возможностей повлиять на их карьерный рост он не имел.