Старт продаж квартир в 3 очереди жилого комплекса нового поколения Grand&Grand

А между зонами для самых маленьких и для детей постарше расположится навес с крутящимися сиденьями для родителей. Откуда будет очень удобно наблюдать за детьми разного возраста. Кроме этого, взрослое поколение сможет с удовольствием проводить время в зоне барбекю. Только представьте, как приятно после рабочего дня собраться с друзьями и соседями за большим столом, приготовить ароматное мясо и скоротать вечер в приятной компании.