Экологии Башкирии на пользу: кто сохраняет природу республики

«Охраняя природу от человека, мы сохраняем ее для человека. Очень мне понравилась эта фраза Владимира Кузнецова. Как по мне, она максимально раскрывает миссию всех сотрудников Национального парка "Башкирия"», - написал в своем блоге Егор Фисюк.