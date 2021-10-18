МТС запустила экопроект «Место силы» в нацпарке «Башкирия»

В тесном сотрудничестве с особо охраняемой природной территорией компания разработала аудиогид по одной из самых протяженных экотроп «Таллы», развернула систему мониторинга популяций пчёл в режиме макро, а также начала тестирование системы умного видеонаблюдения для борьбы с лесными пожарами.
В национальном парке МТС тестирует видеосистему онлайн-мониторинга пожарной обстановки с точным определением координат и моментальным оповещением спасательных служб в случае возгораний или задымлений. Программное обеспечение способно отличать природные пожары от бытового дыма, исходящего, например, от печных труб и котельных. Высокоточные HD‑камеры установлены на антенно‑мачтовых сооружениях высотой от 72 до 90 метров, что обеспечивает радиус обзора до 35 километров. Также МТС обеспечила территорию «Башкирии» камерами для наблюдения за пчелиными ульями в режиме реального времени. С их помощью научные сотрудники нацпарка смогут глубже изучить поведенческие особенности пчел и выявить их реакции на внешние факторы, например, занесение пестицидов и, таким образом, сумеют обеспечить сохранение популяций.
Отдельным направлением «Места силы» стала разработка бесплатного интерактивного аудиогида по экологической тропе «Таллы» - одному из самых живописных туристических маршрутов в регионе, протяжённостью в 3,5 километра. Аудиоэкскурсия включает восхождение на вершину одноименной священной горы, посещение двух смотровых площадок и знакомство с другими достопримечательностями и биоразнообразием национального парка.
«В рамках экологической программы МТС «Место силы» мы создаем цифровые продукты, которые предоставляют жителям России новые возможности для организации полезного досуга и формируют экологическую культуру населения. Этот проект - яркий пример того, что развитие сети МТС в Башкортостане не просто увеличивает территорию действия связи, но и создает уникальные возможности для реализации социально важных и культурных проектов. Интерактивные форматы на экотропе сделают посещение национального парка интересным и разнообразным, помогут развивать экологическую культуру жителей и гостей республики. Уверен, что «Место силы» привлечет новых туристов в регион и будет способствовать сохранению уникальной природы парка. Каждый посетитель сможет увидеть и почувствовать красоту и силу этих мест», - отметил директор филиала МТС в Республике Башкортостан Егор Фисюк.
«Национальный парк «Башкирия» — уникальный геологический комплекс с пещерами, лесами, ручьями, редкими растениями и животными, в этом году отметил 35-летний юбилей. Мы рады, что компания МТС поддержала парк и реализовала такой важный проект на нашей территории. Благодаря этому сотрудничеству у нас появились новые возможности для развития научно-исследовательской деятельности, экологического туризма и просвещения», - отметил директор ФГБУ «Национальный парк «Башкирия» Владимир Кузнецов.
О проекте «Место силы»
Проект «Место силы» - часть комплексной программы МТС в сфере экологии, направленной на создание необходимой инфраструктуры для защиты природных объектов и сохранения популяций редких животных, повышение уровня экологической культуры населения и его вовлечения в сохранение природного наследия, а также развития экотуризма. В рамках программы МТС в тесном сотрудничестве с национальными парками и заповедниками России создает бесплатные цифровые продукты для экологического просвещения, включая VR-гиды, онлайн-экскурсии и другие сервисы для детей и взрослых, а также внедряет на ООПТ технологические решения для наблюдения за редкими животными и борьбы с лесными пожарами, браконьерством, вандализмом: системы видеонаблюдения и фотоловушки с технологией искусственного интеллекта.
Национальный парк «Башкирия»
Национальный парк "Башкирия" образован постановлением Совета Министров РСФСР № 398 от 11.09.1986 г. и является федеральным государственным природоохранным, эколого-просветительским и научно-исследовательским учреждением. Территория парка включает природные комплексы и объекты горных лесов Южного Урала, имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность и предназначенные для использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях, а также для организации регулируемого туризма.