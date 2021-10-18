МТС запустила экопроект «Место силы» в нацпарке «Башкирия»

Проект «Место силы» - часть комплексной программы МТС в сфере экологии, направленной на создание необходимой инфраструктуры для защиты природных объектов и сохранения популяций редких животных, повышение уровня экологической культуры населения и его вовлечения в сохранение природного наследия, а также развития экотуризма. В рамках программы МТС в тесном сотрудничестве с национальными парками и заповедниками России создает бесплатные цифровые продукты для экологического просвещения, включая VR-гиды, онлайн-экскурсии и другие сервисы для детей и взрослых, а также внедряет на ООПТ технологические решения для наблюдения за редкими животными и борьбы с лесными пожарами, браконьерством, вандализмом: системы видеонаблюдения и фотоловушки с технологией искусственного интеллекта.