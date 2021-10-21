Аналитика МТС: уфимцы все чаще покупают дорогие смартфоны в кредит

По оценке аналитиков МТС, продажи гаджетов в июле-сентябре 2021 года выросли на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Растет и средняя стоимость купленных девайсов, а спрос пользователей смещается в премиальный сегмент.
Кроме того, в 2021 года в Уфе значительно выросла доля смартфонов, купленных в кредит. Их доля составляет 36,2 процента, что на 4,6 процентных пункта больше, чем в прошлом году.
По подсчетам аналитиков МТС, в Уфе доля кредитных смартфонов чуть ниже среднероссийских показателей — 30 процентов. Жители башкирской столицы оформляли в рассрочку гаджеты со средней стоимостью 40 000 рублей, что выше средней по России почти на 10 000 рублей. Около 60 процентов кредитных смартфонов оформляют молодые люди в возрасте до 30 лет. Самый популярный гаджет, оформленный в рассрочку — iPhone 11 128 ГБ. Самые популярные гаджеты у жителей Уфы в третьем квартале 2021 года: