Аналитика МТС: уфимцы все чаще покупают дорогие смартфоны в кредит

По подсчетам аналитиков МТС, в Уфе доля кредитных смартфонов чуть ниже среднероссийских показателей — 30 процентов. Жители башкирской столицы оформляли в рассрочку гаджеты со средней стоимостью 40 000 рублей, что выше средней по России почти на 10 000 рублей. Около 60 процентов кредитных смартфонов оформляют молодые люди в возрасте до 30 лет. Самый популярный гаджет, оформленный в рассрочку — iPhone 11 128 ГБ. Самые популярные гаджеты у жителей Уфы в третьем квартале 2021 года: