Аналитика МТС: уфимцы все чаще покупают дорогие смартфоны в кредит

Аналитика МТС: уфимцы все чаще покупают дорогие смартфоны в кредит
Аналитика МТС: уфимцы все чаще покупают дорогие смартфоны в кредит
Вчера, 17:39ОбществоФото: pixabay.com
МТС проанализировала продажи смартфонов в столице Башкирии в третьем квартале 2021 года.

По оценке аналитиков МТС, продажи гаджетов в июле-сентябре 2021 года выросли на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Растет и средняя стоимость купленных девайсов, а спрос пользователей смещается в премиальный сегмент.

Кроме того, в 2021 года в Уфе значительно выросла доля смартфонов, купленных в кредит. Их доля составляет 36,2 процента, что на 4,6 процентных пункта больше, чем в прошлом году.

По подсчетам аналитиков МТС, в Уфе доля кредитных смартфонов чуть ниже среднероссийских показателей — 30 процентов. Жители башкирской столицы оформляли в рассрочку гаджеты со средней стоимостью 40 000 рублей, что выше средней по России почти на 10 000 рублей. Около 60 процентов кредитных смартфонов оформляют молодые люди в возрасте до 30 лет. Самый популярный гаджет, оформленный в рассрочку — iPhone 11 128 ГБ. Самые популярные гаджеты у жителей Уфы в третьем квартале 2021 года:

  • Apple iPhone 11 128 ГБ
  • Samsung A022 Galaxy 32 ГБ
  • Apple iPhone 11 64 ГБ
  • Xiaomi Redmi 9 32 ГБ
  • Samsung A013 Galaxy A01

Материалы по теме:
МТССотовая связь
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы