«Семейная ипотека»: новые условия и возможности

А с учетом субсидируемых государством и банками ставок — не только доступной, но и выгодной. Сегодня подробно поговорим о «Семейной ипотеке». В чём её преимущества? Кому доступна? На каких условиях?
Программа «Семейная ипотека» позволяет получить кредит на покупку жилья по ставке до 6%. Если ранее программа была актуальна только для семей, в которых воспитываются несколько детей, то с 1 июля 2021 года ее начали выдавать родителям с одним ребенком. Воспользоваться льготными условиями могут все российские семьи, в которых ребёнок родился в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. В том числе и родители, воспитывающие приёмных детей и детей с инвалидностью. Кроме того, если инвалидность ребенку будет установлена после 2022 года, такие семьи смогут воспользоваться программой до 2027 года.
По правилам программы молодые семьи в РБ могут купить собственное жильё или расширить уже имеющуюся жилплощадь взяв ипотечный кредит до 6 000 000 руб. Условия льготного кредитования распространяются как на готовые квартиры и дома, так и на находящиеся на стадии строительства, при условии покупки в рамках 214 ФЗ от застройщика.
- Чаще всего молодые родители после рождения ребёнка откладывают крупные покупки до окончания декретного отпуска, когда доход семьи возвратится на прежний уровень. А расширение условий и доступная ставка по программе «Семейная ипотека» позволяют приобрести собственную квартиру на выгодных условиях. По аналитике портала Restate.ru ставка аренды жилья в Уфе с сентября повысилась на 23% и продолжает расти. На сегодняшний день стоимость аренды двухкомнатной квартиры в географическом центре города варьируется от 30 000 и до 60 000 рублей в месяц. Если же вы рассмотрите покупку аналогичной квартиры в ЖК «Новатор», то при минимальном первоначальном взносе 15%, на который вы можете использовать материнский капитал, ваш ежемесячный платёж составит всего от 32 652 руб.[1]
Те же, у кого недвижимость уже имеется, но есть необходимость улучшения жилищных условий, в плюс к семейной ипотеке и материнскому капиталу могут воспользоваться услугой Трейд-ин от ГК «Первый Трест», получив ещё большую выгоду. Например, при покупке трёхкомнатной квартиры с европланировкой в ЖК «Новатор» выгода составит до 201 000 рублей,[2] - рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Напомним, что сертификат первенца в 2021 году равен 483,8 тыс. рублей. А при рождении второго ребенка к этой сумме добавляют 155 550 рублей. Если семья вообще не получала маткапитал (например, первый ребенок родился до 2020 года, когда появился маткапитал на первенца), то после рождения второго ребенка (или сразу двух и более) она получит 639 432 рубля. Подробнее о том, как использовать материнский капитал можно прочитать тут.
Итак, имея на руках всего 1 миллион, можно, купить просторную квартиру в современном жилом комплексе, где вы безбоязненно будете отпускать своих детей гулять во двор. Ведь закрытая территория и система видеонаблюдения, установленная по всему периметру территории ЖК «Новатор», обеспечат высокий уровень безопасности.
Здесь любой житель – от мала до велика – найдет чем заняться. Благоустройство ЖК предусматривает четыре спортивные площадки, в том числе зону Workout и четыре уникальных игровых комплекса, которые рассчитаны на детей разных возрастов.
А прогулка с ребенком или поездка на велосипеде для жильцов «Новатора» не будут заканчиваться моционом с подъемом тяжелой коляски или велосипеда на этаж. Для удобства молодых родителей и велоспортсменов на первых этажах будут реализованы специальные колясочные и велосипедные зоны. А для другого спортивного инвентаря вы сможете приобрести функциональные кладовые.
Ещё одно неоспоримое преимущество для молодых родителей – это расположение в развитом микрорайоне. В радиусе 1 км от ЖК находятся 3 детских сада, 2 школы и 1 лицей. Заехать за покупками, не тратя драгоценное время, можно в ТРЦ «Планета». А весело провести выходные всей семьёй можно, выбрав одно из мест, находящихся в пешей доступности: кинотеатр «Искра» и ипподром «Акбузат», кафе и рестораны, которые расположатся прямо в ЖК, и многое другое.
Важно отметить, что возведение комплекса ведётся по программе проектного финансирования с использованием счетов эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ», покупка квартиры в ЖК «Новатор» безопасна даже на самых ранних этапах строительства. Неоспоримыми преимуществами покупки с использованием эскроу-счетов являются: строгий контроль хода строительства со стороны банка, гарантия успешного проведения сделки, страхование денежных средств на эскроу-счетах, возможность перевести нужную сумму на счёт безналичным платежом.
Справка о компании
ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в топ-3 застройщиков Республики Башкортостан, на данный момент возводит более 400 000 кв. м в Уфе.
Более подробную информацию о строящихся жилых комплексах вы можете узнать на сайте, по телефону 8 (347) 222-0-111 и в офисах продаж: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78 и ул. 50-летия Октября, 15 к.1.
[1] Сумма рассчитана на 2-комнатную квартиру в литере №4,1 ЖК «Новатор» по программе «Семейная ипотека» от Россельхобанка. Площадь квартиры 56 кв. м. Первоначальный взнос 15%. Ставка 4,7% годовых. Срок кредитования 20 лет. Информация актуальна на 29.11.2021г. Подробности в офисах продаж ГК «Первый Трест».