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Названа возможная причина повторной попытки самоубийства сотрудника полиции в Уфе

27 ноября 2021, 07:48
Фото: Mkset.ru
Накануне, 26 ноября, в СМИ появилась информация о возможной причине, толкнувшей оперуполномоченного уголовного розыска отдела полиции № 11 по городу Уфе свести счеты с жизнью.

Как сообщил портал Ufa1.ru со ссылкой на свой источник., причиной столь отчаянного поступка является ссора с женой, а не прессинг со стороны полицейского руководства, как об этом сообщалось ранее.

Напомним, о данном происшествии стало известно накануне днем. В СМИ также звучала информация, что мужчина пытался покончить с собой дважды, но в первый раз его останови коллеги, а второй раз он не смог довести задуманное до конца по независящим от него обстоятельствам. Сейчас пострадавший мужчина госпитализирован.

Тем временем в МВД Башкирии информацию о попытке суицида сотрудника столичного отдела полиции №11 пока не подтвердили, пояснив, что сейчас проводится проверка по факту получения сотрудником телесных повреждений.

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