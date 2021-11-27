Названа возможная причина повторной попытки самоубийства сотрудника полиции в Уфе

Напомним, о данном происшествии стало известно накануне днем. В СМИ также звучала информация, что мужчина пытался покончить с собой дважды, но в первый раз его останови коллеги, а второй раз он не смог довести задуманное до конца по независящим от него обстоятельствам. Сейчас пострадавший мужчина госпитализирован.