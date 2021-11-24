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Тимур Хакимов представил Башкортостан на Всемирном конгрессе торговых палат в Дубае

24 ноября 2021, 04:00
Фото: tpprb.ru
Президент Торгово-промышленной палаты РБ Тимур Хакимов представил Башкортостан на Всемирном конгрессе торговых палат в Дубае.

Презентация прошла в рамках открытия офиса почетного представителя ТПП РФ в Объединенных Арабских Эмиратах. На церемонии присутствовали официальная делегация ТПП РФ во главе с Сергеем Катыриным, бизнесмены ОАЭ и члены королевской семьи.

«Республика имеет репутацию надежного партнера. У нас созданы благоприятные экономические условия для ведения бизнеса. По качеству деловой среды и уровню комфорта ведения бизнеса мы входим в пятерку регионов-лидеров. По итогам 2020 года республика заняла 5 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства Стратегических Инициатив – это Высший независимый орган, определяющий по многим параметрам инвестиционный рейтинг. Нам доверяют компании с мировым именем, в партнерстве с которыми у нас реализованы совместные проекты», - подчеркнул руководитель бизнес-объединения.

Фото: tpprb.ru

Тимур Хакимов познакомил участников с экономикой Башкортостана, рассказал о минерально-сырьевых богатствах, достижениях в аграрном секторе, туристическом потенциале. Специально для будущих инвесторов президент ТПП РБ подробно представил инструменты поддержки бизнеса в Башкортостане.

Фото: tpprb.ru

«Уфа принимала саммиты ШОС и БРИКС, мировые чемпионаты по хоккею на льду, форумы регионов стран-участниц малого и среднего бизнеса, Фольклориаду, WorldSkills. Это единственный город, который принимал как летние, так и зимние Международные Детские Игры. Будем рады видеть деловые круги ОАЭ, участников Конгресса палат и Дубай-ЭКСПО в Башкортостане, готовы оказать содействие в укреплении сотрудничества на высоком уровне», - сказал Тимур Хакимов.

Президент ТПП РБ продолжит работу в составе российской делегации на Всемирной выставке Дубай-ЭКСПО.

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