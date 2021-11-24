Тимур Хакимов представил Башкортостан на Всемирном конгрессе торговых палат в Дубае

«Республика имеет репутацию надежного партнера. У нас созданы благоприятные экономические условия для ведения бизнеса. По качеству деловой среды и уровню комфорта ведения бизнеса мы входим в пятерку регионов-лидеров. По итогам 2020 года республика заняла 5 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства Стратегических Инициатив – это Высший независимый орган, определяющий по многим параметрам инвестиционный рейтинг. Нам доверяют компании с мировым именем, в партнерстве с которыми у нас реализованы совместные проекты», - подчеркнул руководитель бизнес-объединения.