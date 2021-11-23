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Облачное направление «Ростелекома» выросло вдвое

23 ноября 2021, 10:55
Фото: Ростелеком
В 2020 году облачное направление компании выросло на 131%.

Компания «Ростелеком» стала лидером в рейтинге крупнейших российских IaaS[1]-провайдеров по версии аналитического агентства CNews Analytics. Итоги исследования включают в себя оценку выручки от услуг IaaS за 2020 год, ее динамику, а также долю в совокупной выручке компаний.

Направление облачных сервисов «Ростелекома» сконцентрировано в группе компаний «Ростелеком-ЦОД», в состав которой в начале 2020 вошел облачный провайдер «ДатаЛайн». По результатам 2020 года «Ростелеком» поднялся на первую строчку в рейтинге, показав рост IaaS-направления в 131%.

«Наша компания активно поддерживала растущий спрос на облачные вычислительные ресурсы в 2020 году. Бизнесу в один момент потребовалось значительно нарастить мощности для перехода в онлайн, и мы ему в этом помогли. Я думаю, что IaaS-направление также покажет высокие результаты в 2021 году и составит значительную долю от выручки нашей компании. Мы также ожидаем, что в следующем году сегмент продолжит уверенно расти», — подчеркнул генеральный директор «Ростелеком-ЦОД» Павел Каплунов.

Аналитики CNews Analytics отмечают, что текущий объем российского рынка IaaS превысил 40 млрд рублей. Эксперты «Ростелеком» ожидают высоких темпов роста направления на уровне ~20% в год. Тенденция сохранится за счет выхода на рынок новых игроков, миграции в облака пользователей on-prem[2] решений и роста потребления облачных сервисов.

Для справки

«Ростелеком — Центры обработки данных» — управляющая компания центра компетенций ПАО «Ростелеком» по направлениям развития сервисов и инфраструктуры ЦОД, облачных платформ, услуг обмена трафиком и CDN. Компания управляет геораспределенной сетью дата-центров по всей России общей емкостью 12,5 тысяч стоек. В числе ключевых объектов — комплекс дата-центров в Москве I, II, III, дата-центры NORD и OST, ММТС-9, мегаЦОД в Удомле, сеть узлов обмена трафиком.

[1] Infrastructure as a Service (IaaS) — инфраструктура как сервис.

[2] On-premise (on-prem) — классическая модель доступа к вычислительным ресурсам, подразумевающая, что серверы, на которых установлено корпоративное ПО, находятся непосредственно в собственности организации.

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