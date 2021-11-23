Облачное направление «Ростелекома» выросло вдвое

«Наша компания активно поддерживала растущий спрос на облачные вычислительные ресурсы в 2020 году. Бизнесу в один момент потребовалось значительно нарастить мощности для перехода в онлайн, и мы ему в этом помогли. Я думаю, что IaaS-направление также покажет высокие результаты в 2021 году и составит значительную долю от выручки нашей компании. Мы также ожидаем, что в следующем году сегмент продолжит уверенно расти», — подчеркнул генеральный директор «Ростелеком-ЦОД» Павел Каплунов.