«Башинформсвязь», как и «Ростелеком», присоединится к системе налогового мониторинга

«Развитие института мотивированных мнений налоговых органов — один из этапов развития системы налогового мониторинга. В соответствии с приказом ФНС России от 11.05.2021 № ЕД-7-23/477@ налоговые органы и участники проекта при составлении мотивированного мнения обмениваются документами исключительно в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи или через информационные системы налогоплательщиков. Мы уже утвердили готовые формы и форматы. Компания их берет, отдает разработчику и ставит задачу совместить их со своей системой», — сообщила начальник Управления налогового мониторинга ФНС России Марина Крашенинникова.