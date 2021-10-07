«Башинформсвязь», как и «Ростелеком», присоединится к системе налогового мониторинга

Новый онлайн-формат взаимодействия оператора связи и ведомства заменит традиционные камеральные и выездные проверки.
Сам «Ростелеком» объявил о переходе к системе налогового мониторинга в 2019 году. Для информационного взаимодействия с налоговым органом «Ростелеком» разработал витрину данных. Этот инструмент позволяет налоговому инспектору дистанционно контролировать правильность исчисления налогов, обращаясь к учетной системе налогоплательщика и электронному хранилищу первичных учетных документов.
В первую очередь «Ростелеком» предложил комплексное ИТ-решение на основе разработанной витрины данных своим дочерним компаниям, переходящим на налоговый мониторинг. Теперь ФНС России получит удаленный доступ к налоговой и бухгалтерской отчетности «Башинформсвязи».
Налоговые инспекторы смогут удаленно оценивать качество подготовки налоговых деклараций, отслеживать результаты контрольных процедур, получать сведения о начислениях в бюджеты всех уровней, а провайдер — иметь мотивированное мнение ФНС России о налогах по планируемым и совершенным сделкам, исправлять ошибки и предупреждать налоговые риски и спорные ситуации.
При помощи цифровой платформы налоговые инспекторы получат возможность в режиме онлайн знакомиться с детальными расшифровками налоговой и бухгалтерской отчетности компании, просматривать и скачивать отчеты и скан-образы первичных документов. Руководство налогового и финансовых подразделений «Башинформсвязи» смогут использовать систему как инструмент для анализа налоговых показателей, аудита и оптимизации отчетности со смежными службами.
Переход на налоговый мониторинг позволит “Башинформсвязи” как крупнейшему налогоплательщику выйти на более конструктивный диалог с ФНС России, сделает компанию максимально открытой, а ее отчетность — прозрачной. За счет этого мы рассчитываем оптимизировать документооборот, снизить трудозатраты на налоговый контроль, на треть сократить расходы предприятия на налоговое администрирование, отметил генеральный директор ПАО «Башинформсвязь» Сергей Нищев.
«Развитие института мотивированных мнений налоговых органов — один из этапов развития системы налогового мониторинга. В соответствии с приказом ФНС России от 11.05.2021 № ЕД-7-23/477@ налоговые органы и участники проекта при составлении мотивированного мнения обмениваются документами исключительно в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи или через информационные системы налогоплательщиков. Мы уже утвердили готовые формы и форматы. Компания их берет, отдает разработчику и ставит задачу совместить их со своей системой», — сообщила начальник Управления налогового мониторинга ФНС России Марина Крашенинникова.
Участники налогового мониторинга могут получить мотивированное мнение ФНС России о налогообложении той или иной сделки, исправить ошибки и предупредить налоговые риски и спорные ситуации. Получить такой документ налогоплательщик может как по планируемой сделке, так и по совершенным операциям.