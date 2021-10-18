«Ростелеком» обеспечит круглосуточную поддержку Всероссийской переписи наcеления

В мобильном приложении переписчика доступен электронный переписной лист для внесения данных, а также удобный картографический сервис, который позволяет легче ориентироваться на местности. Обеспечена автоматизация ряда функций по сбору информации, что значительно сокращает время работы переписчика. Встроенные механизмы проверки вводимой информации на основе заданных логических правил исключают ошибки и опечатки. Приложение позволяет отслеживать динамику переписи в режиме онлайн. Благодаря централизованной инфраструктуре управления в случае утери или компрометации планшета он может быть дистанционно заблокирован, а данные удалены.