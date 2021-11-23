Как продать ипотечную квартиру: 4 надёжных способа

А благодаря государственному субсидированию ставки по ипотечному кредитованию находятся на достаточно низком уровне. Что в свою очередь не только помогло большому количеству Россиян купить жилую недвижимость, но и выступило стимулом для многих, чтобы задуматься об улучшении уже имеющихся жилищных условий.
Но прежде чем строить грандиозные планы о смене жилья нужно учесть, что ипотека накладывает определенные обязательства не только по обслуживанию кредита, но и по распоряжению недвижимостью. О том, можно ли продать ипотечную квартиру и как это сделать, мы спросили у менеджера отдела продаж вторичной недвижимости и Trade-in ГК «Первый Трест» Аиды Галяутдиновой.
Как пояснила Аида: «Никаких ограничений в данном случае нет - продавать можно, правда только с согласия банка. Поэтому, прежде чем приступать к поискам покупателя, владельцу необходимо обратиться в банк и выяснить схему досрочного погашения кредита и снятия обременения с недвижимости. А после одобрения банком сделки выбрать один из четырёх возможных способов продажи ипотечной квартиры.»
Самый простой и популярный способ — это продажа квартиры после досрочного погашения кредита. «Обычно в этом случае, берут задаток у покупателя, погашают ипотечный заем, а затем уже продают недвижимость. Банк, в свою очередь, дает разрешение на продажу недвижимости в ипотеке и оформление документа об оставшемся долге», — рассказала Аида. Сами отношения сторон фиксируются в предварительном договоре купли-продажи, а первый платеж оформляется в качестве задатка. Такая возможность предусмотрена в гражданском кодексе с 2015 года.
Как отметил эксперт, «Задаток, помимо платежной функции, выполняет функцию обеспечения: если продавец откажется заключить основной договор, он будет обязан вернуть задаток в двойном размере». Для гарантии соблюдения интересов покупателя первый платеж лучше уплатить напрямую в банк с указанием в назначении платежа реквизитов кредитного договора и данных о продавце.
Второй способ— погашение долга по кредиту в ходе сделки.
«В этом случае сотрудник банка предоставляет справку с указанием размера оставшегося долга. После чего покупатель при помощи системы безопасных расчетов или аккредитива кладет деньги для продавца и для банка. Далее идет оформление бумаг и регистрация сделки в Росреестре», — рассказала Аида Галяутдинова.
Третий способ — продажа квартиры вместе с ипотечным долгом. Для этого продавцу необходимо найти покупателя, который готов приобрести недвижимость с условиями имеющейся ипотеки. При такой схеме банк может немного улучшить условия по кредиту и рефинансировать ипотеку.
«Для человека, который хочет купить квартиру по такой схеме, порядок действий достаточно прост: нужно оформить заявку в банке на обычную ипотеку, получить согласие банка и выбрать обремененный объект», — добавила специалист по продаже вторичной недвижимости и Trade-in ГК «Первый Трест».
Четвертый способ — продажа ипотечного жилья банком. Является не самым хорошим вариантом, так как продажа жилья банком происходит тогда, когда у заемщика появляются приличные долги по платежам. В данном случае для проведения сделки понадобится согласие обеих сторон. Кроме вариантов продажи не менее интересен и вопрос, выгодно ли продавать квартиру, находящуюся в ипотеке?
По словам эксперта, «Всё зависит от условий на которых была приобретена квартира. Например, совсем недавно в моей практике был случай, когда клиент продавший квартиру в ЖК «Биосфера» остался в солидном плюсе даже не смотря на выплату процентов по ипотеке. Чаще всего так бывает, когда квартира куплена на этапе котлована и к концу строительства её стоимость вырастает в среднем на 20 – 30%».
По словам эксперта, неоспоримым плюсом покупки ипотечной квартиры является снижение рисков мошенничества со стороны продавца, так как кредитная организация контролирует все операции и следит за юридической стороной сделки. К минусам покупки ипотечной квартиры специалисты относят увеличение срока продажи квартиры. Если квартиру необходимо продать за короткий срок, то с ипотечным обременением это сделать сложно. Только на подготовку к заключению договора, оценочные работы и сбор документов потребуется несколько недель. Кроме того, банк не сразу перечисляет деньги продавцу после заключения договора — так как необходимо дождаться перерегистрации квартиры в Росреестре.
«Большинство из нас за всю жизнь покупают 1-2 квартиры, следовательно, с продажей сталкиваются ещё реже. И самая большая сложность заключается в том, что, не имея опыта сложно понять где, какие справки и документы собирать. Также возникают недопонимания в общении с администрацией и в заполнении необходимых заявлений. Чаще всего при самостоятельной продаже квартиры с обременением уходит до 30 дней. В случае с нашими клиентами мы можем сократить этот срок до 2 недель. ГК «Первый Трест» принимает на реализацию комнаты, квартиры, в том числе хрущёвки и квартиры с обременением, и загородные дома в радиусе 30 км. от города. Также наши специалисты могут помочь с оформлением необходимого пакета документов в РОНО если одним из собственников квартиры является несовершеннолетний», - отметила Аида Галяутдинова, менеджер отдела продаж вторичной недвижимости и Trade-in ГК «Первый Трест».
Покупка квартиры – важный и ответственный момент в жизни каждого человека. И очень хочется, чтобы это событие навевало только приятные воспоминания. Поэтому не удивительно, что в последнее время всё большую популярность набирает покупка жилья по системе Trade-in. Ведь в этом случае застройщик берёт на себя все затраты и хлопоты по продаже вашей квартиры. Важно отметить, что купить жилье по программе Trade-in можно как в домах на этапе строительства, так и в уже сданных в эксплуатацию – вы сами выбираете, что лучше для вас. Если и вы давно мечтаете о новом комфортабельном жилье, но никак не можете решиться, воспользуйтесь услугой Trade-in.
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