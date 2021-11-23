Дети, птицы, Кошкин парк: в Уфе ГК «Садовое кольцо» организовала экологическую акцию

Под руководством взрослых ребята довольно уверенно и быстро справились с поставленной задачей и потом фотографировались на память с кормушками собственного изготовления в руках. И, конечно же, любопытные почемучки не переставали задавать свои бесконечные вопросы — о птицах, о временах года, о природе и обо всем на свете. И, в том числе, немного о компании «Садовое кольцо».