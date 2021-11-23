Дети, птицы, Кошкин парк: в Уфе ГК «Садовое кольцо» организовала экологическую акцию

Этой акции предшествовал урок природоведения, который для учеников первых и пятых классов уфимской школы № 88 провела известный уфимский орнитолог Полина Полежанкина.
Преподаватель рассказала ребятам о птицах, которые обитают в наших краях, о том, как они зимуют, чем питаются. И само собой беседа зашла о том, что человек должен заботиться о своих пернатых младших братьях, подкармливать их. Для этого предназначены кормушки, которые можно изготовить из самых разнообразных подручных материалов.
Ближайшая к школе лесопосадка, где можно понаблюдать за птицами, - это всем известный Кошкин лес. Весной там прошел субботник, на который приглашались желающие со всего города. После этого в лесу стало значительно чище, там стало приятно гулять, на деревьях появились скворечники. Часть лесного массива, приближенную к жилым домам, переименовали в Кошкин парк, куда теперь пригласили и школьников на зимнюю полезную экскурсию.
В субботу в полдень дети вместе с родителями и преподавателями, в основном проживающие в микрорайоне Глумилино, собрались рядом с Кошкиным парком и получили возможность своими руками смастерить кормушки из деревянных заготовок с логотипом парка.
Под руководством взрослых ребята довольно уверенно и быстро справились с поставленной задачей и потом фотографировались на память с кормушками собственного изготовления в руках. И, конечно же, любопытные почемучки не переставали задавать свои бесконечные вопросы — о птицах, о временах года, о природе и обо всем на свете. И, в том числе, немного о компании «Садовое кольцо».
О том, чтобы юные участники акции не замерзли, позаботились аниматоры, устроившие игры на ловкость, внимание и сообразительность. Проголодавшиеся юные натуралисты смогли подкрепиться выпечкой и горячим чаем.
Когда все кормушки были готовы дети со взрослыми, взявшись за руки, направились в Кошкин парк, чтобы развесить их и положить в них корм для птиц.
Девочки и мальчики постарше и повыше ростом старались самостоятельно повесить кормушки на деревья. Для этого нужно было выбрать ветви лиственных деревьев либо мохнатые еловые лапы покрепче.
Младшеклассникам пришли на помощь взрослые, которые посадили их к себе на плечи или постарались поднять на руках, чтобы достали до веток повыше.
Кто-то из взрослых предположил, что кормушки могут стать местом для кормления не только птиц, но и белок, которые могут зимой выбираться из своих укрытий за угощением. Ребятам эта новость очень понравилась.
Многие школьники спрашивали, можно ли будет приходить сюда и проверять кормушки, насколько быстро они опустошаются, добавлять семечки, пшено, орешки и прочие лакомства и смотреть, как угощаются синицы, снегири, воробьи, щеглы, а, если повезет, можно увидеть и белочку. Организаторы экоакции взяли с них обещание приходить сюда только вместе со взрослыми или в крайнем случае большими детскими компаниями, чтобы не заблудиться в лесу в одиночку.
Родители школьников позднее поделились своими впечатлениями и фотографиями в соцсетях, включая страницы, посвященные Кошкиному парку.
«Хорошо провели время с детьми, организация была достойная. Аниматоры очень крутые ребята, малые верещали от восторга, еле домой увели», — сообщила, к примеру, молодая мама Олеся Марушова.
Каждому из маленьких участников акции на память достался теплый зеленый шарф с логотипом Кошкиного парка. По этим шарфам на улице в Глумилино теперь можно без труда узнать юных друзей птиц.
— Сейчас ведется разработка нескольких концепций благоустройства Кошкиного парка в Кошкином лесу. Весной запустили сайт и открыли официальные страницы будущего парка в социальных сетях, куда могут писать все желающие и предлагать свои идеи. Летом состоялись заседания рабочих групп, на которых были выбраны лучшие идеи, среди них — велопарк для любителей активного отдыха, спортплощадка в лесу и эко-тропинка. Все варианты будут рассмотрены при проектировании Кошкиного парка, — так прокомментировали текущие события представители ГК «Садовое кольцо».