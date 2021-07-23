Глава департамента строительства Олег Байдин рассказал о будущем Кошкиного леса в Уфе

Это второе по счету собрание, в котором Байдин участвовал в качестве директора департамента строительства и архитектуры в Правительстве Башкирии.

В своем посте в соцсети Олег Байдин напомнил о том, что в плоскость публичной дискуссии вопрос перешёл еще осенью 2020. И проблемы есть не только по вопросу собственно Кошкиного леса, во всем Глумилино их достаточно. Поэтому Байдин не удивлен тем, что новый проект жители района восприняли в штыки. Первой проблемой Байдин обозначил практически отсутствующую социальную инфраструктуру. – Глумилино сейчас застроен высотками. При этом здесь практически нет детских садов, школ. Надо признать, что у жителей микрорайона Гумилино есть право на претензии к городу: в предыдущие годы здесь реализовывалось исключительно жильё, причём со значительным превышением расчётных показателей, – признает глава департамента строительства и архитектуры. Но рассуждения о проблемах в своем тексте Байдин прервал поиском решений и даже заявил, что решение проблемы найдено. И разумеется озвучил их – Для этого пришлось рассмотреть более широкую площадку. В проекте были запланированы: в Глумилино-2 школа на 2200, в Глумилино-1 образовательный центр в составе школы на 2200 и детского сада на 350 мест, в Глумилино-3 детский сад на 600 мест. Для обеспечения парковочными местами на месте недостроев (заброшенный ТЦ на Комсомольской и тоннель над проспектом С.Юлаева) многоуровневые парковки. Застройщики готовы были их строить самостоятельно. Для обеспечения удобных связей предусмотрены надземные переходы в Кошкин лес (Глумилино-5) и к ТЦ Планета. Планировалось расширить узкие улицы и дороги. Школа в Глумилино-2 вошла в список приоритетных проектов ВЭБ РФ под номером один в Уфе, – пишет Байдин. Пишет Олег Байдин и о территории бывших садовых товариществ, которая сейчас заброшена. По словам Байдина в свое время её выкупил «Госстрой», который позже обанкротился. Теперь возводить жилье будет застройщик «Садовое кольцо». Байдин пишет, что новый застройщик будет строить не только жилье, но и школу, и сразу два детских сада. О Кошкином лесу Байдин также высказался, уточнив, что в самом лесу строить нельзя. – Территория относится к городским лесам. Все проектируемые объекты разместятся в южной и северной частях участка, примыкающих к собственно лесу – в самом лесу строить нельзя. Застройщик обещает, что деревья не пострадают. Думаю, что волна протестов, поднявшаяся осенью прошлого года, простимулирует деликатное обращение с лесом, – пишет Байдин. Также в своем посте рассказал о имеющихся договоренностях с застройщиком об оплате работы по благоустройству территории, которое включает в себя и велосипедную инфраструктуру, в том числе и внутри Кошкиного леса, так как это позволяют сделать изменения в законодательстве. Однако закончил свое повествование Олег Байдин на весьма оптимистичной ноте. Перечень проблем Глумилино, к сожалению, не исчерпывается одним только Кошкиным лесом. Как я уже писал, этому огромному и уже плотно застроенному микрорайону остро необходима школа на 2200 мест, на строительство которой город собирался заключить концессионное соглашение. Это действительно острая необходимость. Отмечу, что закрыть наиболее важные вопросы территории можно достаточно быстро, но для этого необходимы соответствующие целеполагание и воля.Олег Байдин

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