Международные агентства подтвердили кредитный рейтинг Башкирии

Также рейтинг республики как надежного партнера подтвержден международным рейтинговым агентством «Fitch Ratings». По словам министра финансов РБ Лиры Игтисамовой, эта оценка свидетельствует об эффективности выбранного руководством региона курса развития, а также об устойчивости экономики и бюджета республики к внешним факторам.