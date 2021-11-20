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Международные агентства подтвердили кредитный рейтинг Башкирии

20 ноября 2021, 11:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Кредитный рейтинг республики остался на том же уровне, прогноз по-прежнему отмечен как «стабильный».

Международное рейтинговое агентство «Moody’s Investors Service» сохранило кредитный рейтинг Башкирии на прежнем уровне, прогноз — «Стабильный». В обзоре агентство отмечает, что кредитный профиль Башкирии отражает историю консервативного управления бюджетом с сочетанием низкого кредитного плеча и низких рисков рефинансирования.

Также рейтинг республики как надежного партнера подтвержден международным рейтинговым агентством «Fitch Ratings». По словам министра финансов РБ Лиры Игтисамовой, эта оценка свидетельствует об эффективности выбранного руководством региона курса развития, а также об устойчивости экономики и бюджета республики к внешним факторам.

Согласно аналитике рейтингового агентства «Эксперт РА», рейтинг кредитоспособности Башкирии остался на ранее присвоенном уровне. Агентство положительно оценивает высокий уровень валового регионального продукта на душу населения (453,8 тыс. руб. по итогам 2020 года). Стоит отметить, что давление на эту оценку оказывает высокий коэффициент демографической нагрузки, негативная динамика численности населения и умеренно низкий уровень безработицы.

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#Новости#Экономика#Финансы#Андрей Королев#Общество
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