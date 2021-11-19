Налоговый вычет, или Как вернуть до 650 000 рублей при покупке квартиры

Все работающие граждане нашей страны платят налог в размере 13% от доходов, и в некоторых случаях подоходный налог можно не только отдавать, но и получать в виде налогового вычета - например, при покупке квартиры.
Разобраться в том, какие есть варианты налогового вычета при покупке квартиры и как их можно получить, нам помог руководитель отдела по работе с банками ГК «Первый Трест» Игорь Моргачёв.
- На какую сумму налогового вычета можно рассчитывать, купив квартиру?
- По каким кредитам и займам можно получить налоговый вычет?
- Когда наступает право получения налогового вычета?
- Какие есть варианты возврата НДФЛ?
- Отличается ли порядок получения налогового вычета для пенсионеров?
- Как распределить вычет между супругами?
- Можно ли вернуть НДФЛ за долю ребёнка?
- Как получить налоговый вычет при рефинансировании кредита?
- В каких случаях имущественный вычет не предоставляется?