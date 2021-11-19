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Налоговый вычет, или Как вернуть до 650 000 рублей при покупке квартиры

19 ноября 2021, 11:00
Фото: Mkset.ru
Покупка новой квартиры не только очень приятная, но и достаточно затратная статья расходов. Но вы можете вернуть часть потраченных денег!

Все работающие граждане нашей страны платят налог в размере 13% от доходов, и в некоторых случаях подоходный налог можно не только отдавать, но и получать в виде налогового вычета - например, при покупке квартиры.

Разобраться в том, какие есть варианты налогового вычета при покупке квартиры и как их можно получить, нам помог руководитель отдела по работе с банками ГК «Первый Трест» Игорь Моргачёв.

- На какую сумму налогового вычета можно рассчитывать, купив квартиру?

  • При покупке квартиры вы можете вернуть до 260 000 руб. Плюс если вы взяли квартиру в ипотеку, то можно вернуть ещё до 390 000 руб. с уплаченных по ипотеке процентов. Таким образом максимальная сумма налогового вычета может составить 650 000 руб.

- По каким кредитам и займам можно получить налоговый вычет?

  • Вычет по кредитным процентам можно получить по любому целевому займу, направленному на приобретение или строительство жилья. Например, если вы взяли займ у работодателя и в договоре написано, что займ будет потрачен на покупку конкретной квартиры, то вы тоже сможете получить налоговый вычет по выплачиваемым кредитным процентам.

- Когда наступает право получения налогового вычета?

  • Право получения налогового вычета, как основного, так и по ипотечным процентам, появляется с момента подписания акта приёма-передачи квартиры.

- Какие есть варианты возврата НДФЛ?

  • Есть два варианта получения налогового вычета. Первый вариант - через ФНС. Он подходит для возврата НДФЛ за предыдущие периоды или при отсутствии трудового договора. Второй вариант - получение налогового вычета у работодателя в текущем году.

- Отличается ли порядок получения налогового вычета для пенсионеров?

  • Да. В отличии от трудоспособного населения они могут получить вычет не только за тот год, когда купили квартиру, и последующие годы, но и за три предыдущих года.

- Как распределить вычет между супругами?

  • Если квартира приобреталась в браке и нет брачного договора, по умолчанию она является совместно нажитым имуществом. Это значит, что оба супруга имеют право на вычет по одной и той же квартире, но только в пределах фактических расходов. Распределить вычет супруги могут на своё усмотрение.

- Можно ли вернуть НДФЛ за долю ребёнка?

  • Да, такая возможность предусмотрена Налоговым кодексом. Стоимость доли ребенка до 18 лет, оплаченная средствами родителей, входит в лимит родителей. Когда ребенку исполнится 18 лет, и он в будущем купит свою квартиру, право на собственный вычет у него сохранится в полном объеме.

- Как получить налоговый вычет при рефинансировании кредита?

  • В случае рефинансирования ипотечного или целевого кредита в другом банке вы можете получить вычет по процентам и по первоначальному, и по новому кредиту. Для получения налогового вычета с ипотечных процентов по новому договору в нём обязательно должно быть отмечено, что он выдан для рефинансирования прошлого целевого кредита.

- В каких случаях имущественный вычет не предоставляется?

  • Налоговый вычет не предоставляется в двух случаях: при покупке недвижимости у взаимозависимых лиц: супруга, детей, родителей, братьев/сестёр, работодателя или же если человек уже исчерпал своё право имущественного вычета.

Более подробно о налоговом вычете вы можете прочитать здесь.

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