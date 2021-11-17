Поделись энергией: в Уфе подвели итоги масштабного онлайн-марафона здоровья

В столице Башкирии благотворительный фонд торговой сети «Ашан» подвел итоги онлайн-марафона здоровья «Поделись энергией!». Торжественное закрытие прошло в Центре содействия семейному воспитанию (бывший детский дом № 9) при участии представителей Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ. Напомним, с начала октября в проекте активно участвовало 900 воспитанников социальных учреждений в регионах присутствия компании «Ашан Ритейл Россия», в том числе — из 15 детских центров Башкирии.
Название онлайн-марафона говорит само за себя — организаторы постарались в увлекательной форме рассказать ребятам о правильном питании и сформировать соответствующие здоровые привычки. Так, в течение месяца дети еженедельно изучали специально записанные для них видеоуроки и разработанный экспертами раздаточный материал, связанный с заявленными темами, — «Внутри меня водица», «Будет хлеб, будет и обед», «Поделись энергией». Каждый урок дополняли домашние задания — по словам ребят, самым веселым оказалось сочинение частушек про хлеб и участие в «энергичном» флешмобе.
— Наш фонд уже несколько лет приобщает детей из подшефных учреждений к здоровому образу жизни и правильному питанию. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией для реализации проекта мы выбрали онлайн-формат и, благодаря этому, удалось вовлечь в проект еще больше детей. Отзывы от ребят — только позитивные, поэтому с уверенностью можем сказать, что в следующем году проведем ещё один марафон», — подчеркнула директор благотворительного фонда «Поколение Ашан» Юлия Трубицына.
По окончании марафона все дети получили памятные призы, а самые активные, выполнившие необычное спортивное задание, — подарки от российского футболиста Алана Дзагоева, который также участвовал в финальном уроке «Поделись энергией».
— «Поколение Ашан» — первый благотворительный фонд, который выбрал для наших детей настолько актуальное направление и правильные темы. Ребятам было очень интересно участвовать, что важнее — они многое запомнили и понимают, как эти знания грамотно использовать. Конечно, хотелось бы продолжить сотрудничество с фондом в том же направлении, — добавила директор уфимского Центра содействия семейному воспитанию Венера Хазиахметова.
На церемонии закрытия организаторы вместе с уфимскими воспитанниками поделились впечатлениями с другими участниками из Башкирии через видеосвязь. Ребята очень тепло говорили о проекте и, в свою очередь, преподнесли организаторам несколько вкусных и памятных подарков.
— Большое спасибо за эти онлайн-уроки! На них мы узнали очень много нового о продуктах питания и здоровой пище. Очень понравился ведущий Родион, который сделал эти уроки по-настоящему интересными, — поделились воспитанники уфимского Центра.
— Очевидно, что все усилия — благотворительного фонда, наших коллег, воспитателей, — все это было не зря, — отметила заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Анна Таболина, — Ребята получили отличный заряд положительных эмоций, кроме того, они сами не раз говорили о нужности этого проекта. Поэтому мы совместно с фондом будем придумывать другие интересные проекты. Уверена, ребята с удовольствием будут в них участвовать.
Добавим, что благотворительный фонд «Поколение Ашан» — некоммерческая организация, созданная компанией «Ашан Ритейл Россия» (российское подразделение «Auchan Retail») в 2011 году. Цель фонда — поддержка детей и молодежи, реализация образовательных проектов, содействие в укреплении семейных ценностей. За десять лет реализовано более 900 социальных проектов по всей России на сумму свыше 800 млн руб.: построены игровые площадки, отремонтированы и оборудованы различные детские учреждения, приобретены сложные медицинские аппараты для больниц, спортивный инвентарь и экипировка для спортивных школ. Фонд оказывает помощь коллективам детей, подростков и молодёжи до 25 лет по ряду направлений.