Поделись энергией: в Уфе подвели итоги масштабного онлайн-марафона здоровья

— Наш фонд уже несколько лет приобщает детей из подшефных учреждений к здоровому образу жизни и правильному питанию. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией для реализации проекта мы выбрали онлайн-формат и, благодаря этому, удалось вовлечь в проект еще больше детей. Отзывы от ребят — только позитивные, поэтому с уверенностью можем сказать, что в следующем году проведем ещё один марафон», — подчеркнула директор благотворительного фонда «Поколение Ашан» Юлия Трубицына.