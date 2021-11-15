В выгодном свете: предприятия «Башнефти» внедряют энергосберегающее освещение

Так, светодиодными светильниками, действующими в автоматическом режиме, оборудована уже вся сеть уличного освещения, имеющая отношение к заводу «Уфаоргсинтез». По подсчетам специалистов, такая модернизация заметно отразилась на энергопотреблении, которое уменьшилось более чем в три раза, что дало экономию в 3,4 млн киловатт-час в год.
Не отстают от «Уфаоргсинтеза» и другие предприятия холдинга. Например, уже сейчас почти 70% светильников наружного освещения и 65% офисных на производственных площадках ООО «Башнефть-Добыча» являются светодиодными. Стопроцентное оборудование предприятия энергосберегающими лампами должно завершиться в скором времени. Эффект от такой энергосберегающей меры очевиден: если учесть, что в офисах «Башнефть-Добычи» установлены свыше 47 тысяч светильников, снижение издержек на их обслуживание, а также на утилизацию ртутьсодержащих ламп позволит сэкономить за год более 20 млн рублей. И, конечно, важен экологический момент. Ведь утилизация ртутьсодержащих ламп дело непростое, а светодиоды и служат в разы дольше и утилизация значительно «зеленее».
В целом на объектах нефтяной компании «Роснефть» доля LED*-освещения сегодня достигает порядка 70%, а на отдельных предприятиях этот показатель уже перекрыл уровень 90%.
Переход на энергосберегающие технологии дает возможность уменьшить расходование электроэнергии, при этом сокращаются издержки на обслуживание светильников и количество отработанных ртутьсодержащих ламп, для утилизации которых должны быть обеспечены особые условия, отметили в «Башнефти».
*LED — light-emitting diode, международное название лампы, в переводе светодиод.