В выгодном свете: предприятия «Башнефти» внедряют энергосберегающее освещение

Не отстают от «Уфаоргсинтеза» и другие предприятия холдинга. Например, уже сейчас почти 70% светильников наружного освещения и 65% офисных на производственных площадках ООО «Башнефть-Добыча» являются светодиодными. Стопроцентное оборудование предприятия энергосберегающими лампами должно завершиться в скором времени. Эффект от такой энергосберегающей меры очевиден: если учесть, что в офисах «Башнефть-Добычи» установлены свыше 47 тысяч светильников, снижение издержек на их обслуживание, а также на утилизацию ртутьсодержащих ламп позволит сэкономить за год более 20 млн рублей. И, конечно, важен экологический момент. Ведь утилизация ртутьсодержащих ламп дело непростое, а светодиоды и служат в разы дольше и утилизация значительно «зеленее».