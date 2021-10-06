Перерабатывающий комплекс «Башнефти» развивает технологический потенциал
Пять лет назад ПАО АНК «Башнефть» вошло в структуру ПАО «НК «Роснефть» – крупнейшей публичной нефтегазовой компании мира.
За счет эффективного использования современных технологий на НПЗ «Роснефть» стала технологическим лидером отрасли. Кроме того, сегодня «Башнефть» продолжает удерживать первые позиции по глубине переработке нефти и выходу светлых нефтепродуктов.
В первом полугодии 2021 года «Башнефть» увеличила глубину переработки нефти до
86,7%
(+2,7%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
А выход светлых нефтепродуктов – до
68%
(+4,5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Предприятие выпускает топливо экологических стандартов «Евро-5» и «Евро-6», а также высокооктановый бензин АИ-100. Продукция компании производится в трех филиалах Компании: «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Новойл» и «Башнефть-Уфанефтехим».
«Башнефть УНПЗ»
Первый из построенных НПЗ уфимской группы – «Башнефть УНПЗ» обеспечивает комплексную переработку нефтей западносибирских месторождений, башкирских нефтей, а также их смеси с газовыми конденсатами. Предприятие обеспечивает выпуск автомобильных моторных топлив стандарта Евро-5, сырья нефтехимии и другой продукции общим количеством более 40 наименований. Мощность завода составляет шесть миллионов тонн нефти в год.
В 2014 году на «Башнефть-УНПЗ» запустили установку гидроочистки бензина каталитического крекинга (ГОБКК). Проект реализован в рамках обеспечения Техрегламента по качеству выпускаемого моторного топлива.
Как заявили в компании, с вводом установки в эксплуатацию предприятие полностью перешло на выпуск автомобильного бензина 5-го экологического класса со сверхнизким содержанием серы – менее 10 ppm (0,001%).
ГОБКК филиала «Башнефть-УНПЗ» стала первой установкой в России, в которой используется технология каталитической ректификации на катализаторах модульного типа. Ее производительность составляет 3500 тыс. т/сут. (1,3 млн тонн в год).
Стоит отметить, что в прошлом году между Республикой Башкортостан и «Башнефтью» было подписано инвестиционное соглашение. Согласно документу, на территории «Башнефть-УНПЗ» будет построена резервная технологическая линия установки производства элементарной серы. Оборудование позволит увеличить объем утилизации сероводородсодержащего газа и снизить негативное воздействие на атмосферный воздух производственных установок комплекса. Линия должна будет заработать через 1,5 года.
«Башнефть-Уфанефтехим»
Второй нефтеперерабатывающий завод «Башнефти» – «Башнефть-Уфанефтехим». Это самый крупный НПЗ в Башкирии, мощность которого составляет 9,5 миллиона тонн нефти в год. Предприятие перерабатывает смеси западносибирских сернистых нефтей, арланских высокосернистых нефтей и газоконденсата.

В производственной цепи завода работают десятки технологических установок, осуществляющих полный цикл от подготовки нефтяного сырья до получения широкого спектра продуктов, включая моторные топлива стандарта Евро-5 и продукцию нефтехимии.
В 2015 году на площадке «Башнефть-Уфанефтехим» запустили новую технологическую линию установки по производству элементарной серы (УПЭС). Она позволяет с максимальной производительностью утилизировать сероводород, образующийся в результате гидроочистки, гидрокрекинга, замедленного коксования и деасфальтизации гудрона.
Технология дает высокую конверсию сероводорода в элементарную серу, используемую в химической и металлургической промышленности.

Строительство новой линии стало необходимым для увеличения мощности УПЭС, которое понадобилось с началом производства высококачественного топлива Евро-5.

В 2018 году на установке замедленного коксования «Башнефть-Уфанефтехима» внедрена высокоэффективная технология споллинга.
Споллинг – это технология очистки змеевиков печей на установке замедленного коксования, обеспечивающих глубину переработки и выхода светлых нефтепродуктов.
Технология дает возможность не прерывать производство и сократить время простоя оборудования более чем в три раза. На предприятии подсчитали, что первое же применение новой технологии дало высокий экономический эффект, окупив все затраты.

В том же году «Башнефть» начала промышленную эксплуатацию ключевого природоохранного объекта — комплекса биологических очистных сооружений (БОС) «Башнефть-Уфанефтехим». Реконструкция БОС предприятия является одним из восьми ключевых инвестиционных проектов природоохранной направленности, реализуемых «Роснефтью» в рамках сотрудничества с Росприроднадзором.
Комплекс производительностью 84 000 кубометров в сутки не имеет аналогов во всей Евразии.
БОС позволяют значительно улучшить качество очистки сточных вод и в 2,5 раза увеличить объем повторно используемой очищенной воды в производстве. Проектная пропускная способность комплекса БОС (более 3 500 м³/час) рассчитана на прием всех промышленных, ливневых и хозяйственно-бытовых стоков не только НПЗ «Башнефти», но и других предприятий Северного промышленного узла Уфы.

Также на предприятии «Башнефть-Уфанефтехим» продолжается реконструкция комплексов гидрокрекинга и производства ароматических углеводородов. Обновленные объекты позволят расширить производственные возможности и повысить выход светлых нефтепродуктов на уфимском нефтеперерабатывающем комплексе.
«Башнефть-Новойл»
Третий НПЗ «Башнефти» – «Башнефть-Новойл». Предприятие также входит в число лидеров отрасли и является местом для испытания ряда новых технологий в нефтепереработке.
Технологическая схема завода «Башнефть-Новойл» обеспечивает высокоэффективную глубокую переработку нефти западносибирских и башкирских месторождений, а также газоконденсата с производительностью 7,5 миллиона тонн в год.
Предприятие производит более 60 наименований товарной продукции, из которых два десятка наименований – это масла моторные, трансмиссионные и специального назначения. В прошлом году объем выпуска масла «Башнефть BS-150» вырос до 2433 тонн (+17%).

«Башнефть-Новойл» – одно из предприятий РФ, которое вырабатывает авиационный керосин для реактивных двигателей и имеет допуск на выпуск авиационного топлива марки Джет А-1 по международному стандарту. В 2020 году завод перешел на производство топлива марки РТ вместо топлива марки ТС-1. Оно полностью соответствует современным требованиям, предъявляемым к топливам для реактивных двигателей высшей категории качества, а по отдельным эксплуатационным свойствам превосходит зарубежные аналоги.
В 2013 году на «Башнефть-Новойле» введена в эксплуатацию установка сернокислотного алкилирования с получением высокоэколгичного компонента автобензинов – (алкилата) для стандарта Евро-5 и Евро-6.
Производительность установки позволяет производить до 1231 тонн/сут алкилата и обеспечивать потребность не только уфимской группы, но и отгружать данный продукт для других НПЗ «Роснефти».

В 2014 году на «Башнефть-Новойле» введена в эксплуатацию новая установка производства водорода производительностью 153 тысячи тонн ежегодно. Это одна из самых крупных установок подобного типа в странах СНГ и Европы. Установка позволяет получать технический водород высокой чистоты (99,99 процента) и обеспечивать поставку водорода на другие НПЗ «Башнефти».
Вхождение уфимских НПЗ «Башнефти» в состав «Роснефти» также позволило получить синергетический эффект за счет максимального использования компетенций Корпоративного научно-производственного комплекса «Роснефти». Так, благодаря совместной работе было организовано производство новых видов автомобильных бензинов: АИ-95-К5 Евро-6 и АИ-100-К5, новой марки судового топлива остаточного RMLS-40.
Совместно с ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России» ведутся работы по постановке на промышленное производство новых марок моторных масел для судовых дизелей М-20Г2СД и универсального всесезонного М-4з/14-Д с получением допуска о применении в вооружении, военной и специальной технике Минобороны России.
ПАО «Уфаоргсинтез»
Еще одно предприятие «Башнефти» – ПАО «Уфаоргсинтез». Оно является одним из лидеров страны по выпуску полипропилена и изопропилбензола, продукции органического синтеза и широкого спектра полимеров.
Доля предприятия на общероссийском рынке составляет:
30%
по фенолу
15%
по полиэтилену
8%
по полипропилену
На предприятии также производится 47 тысяч тонн ацетона в год, это лучший показатель среди нефтехимических предприятий в стране.
В 2018 году на «Уфаоргсинтезе» введена в эксплуатацию реконструированная установка по производству изопропилбензола (кумола), который является промежуточным продуктом в производстве фенола, салициловой кислоты и ацетона.
Обновленная установка позволяет предприятию увеличить производительность кумола до 170 тысяч тонн в год.

Два года назад на «Уфаоргсинтезе» разработали шесть новых марок синтетического каучука СКЭПТ со специальной добавкой, позволяющей повысить его эксплуатационные качества. Ранее таких продуктов в России не выпускалось. Его сравнивают с импортными аналогами по своим физико-механическим характеристикам и потребительским свойствам.

Каучук марки СКЭПТ используют для изготовления резинотехнических изделий и применяют в строительстве в качестве уплотнителя, гидроизоляционного и кровельного материала.
В 2020 году «Башнефть» аккредитовала по международному стандарту ГОСТ (ISO/IEC 17025-2019) высокотехнологичную систему контроля качества атмосферного воздуха.
Это современное оборудование, которое установлено в жилых кварталах Уфы и оперативно определяет превышение ПДК и анализирует химический состав воздуха. Полученная информация о состоянии атмосферного воздуха оперативно передается в Минэкологии Республики Башкортостан в автоматическом режиме.

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