Классная работа. В Нефтекамске при поддержке «Башнефти» восстановили школу-интернат

День знаний стал настоящим новосельем для педагогов, детей и их родителей, пришедших в полилингвальную многопрофильную школу-интернат «Белем». Положа руку на сердце можем сказать, что другую такую прекрасную во всех отношениях школу в республике еще нужно поискать.

Непривычно так говорить, но праздничная линейка с первым звонком для первоклашек произвела гораздо меньшее впечатление, чем сама школа изнутри. Обычно бывает наоборот. В данном случае, переступив порог школы-интерната «Белем» (в переводе с башкирского и татарского — «знание»), мы только и делали, что искренне изумлялись увиденному. Здесь удивляло всё — от большого интерактивного экрана, на котором можно посмотреть расписание либо порисовать всем классом, до игральных уголков на каждом этаже и посуды в школьной столовой, украшенной логотипом с фирменными цветами учебного заведения. Фото: Mkset.ru Наверное, наступит время, когда так будет выглядеть каждая школа в нашей стране, но сейчас это пока далеко не так. Поэтому сразу стало понятно, почему родители первоклашек так счастливы, что их дети поступили в это образовательное учреждение. Фото: Mkset.ru Во-первых, в школе-интернате много внимания уделяется языковой подготовке — английский, немецкий, башкирский и татарский присутствуют здесь не только в виде учебных предметов, но и в виде дидактических элементов на каждом шагу — будь то надписи к плакатам на нескольких языках или подписанные ступеньки на лестницах. Во-вторых, потрясающий инженерный класс с 3D-принтером на каждом ученическом столе и различными фигурками (включая бюст Радия Хабирова), изготовленными учениками, а также с роботами, высокотехнологичными манипуляторами, симуляторами и спортивными квадрокоптерами, соответствующими уровню чемпионата WorldSkills. В-третьих, практически целый этаж с лингафонными кабинетами гарантирует действительно качественное изучение языков. В-четвертых, сразу с начальной школы детям предстоит заниматься по системе Л. В. Занкова, способствующей раннему раскрытию талантов. В-пятых, в этой школе даже атмосфера другая — хочется постигать новое, стремиться к лучшему. Фото: Mkset.ru Помощь «Башнефти» (входящей в «Роснефть» — прим. ред.) в преображении нашей школы-интерната, действительно, бесценна. Всего два года назад здание (которое, кстати, является первой школой Нефтекамска) было заброшено после 53 лет эксплуатации, на обшарпанных стенах кое-где даже успели вырасти деревья. В ходе реконструкции проведено укрепление несущих конструкций, смонтирована новая крыша, обновлены системы водоснабжения и вентиляции, установлены герметичные стеклопакеты, завезена новая эргономичная мебель. Теперь это настоящий храм знаний, рассказал глава администрации Нефтекамска Ратмир Мавлиев. Фото: Mkset.ru Пока сдана только первая очередь школы-интерната — начальная школа на 300 детей. Но уже запланировано строительство второй очереди, где разместятся средние и старшие классы с кабинетами физики, химии, информатики, которые не будут уступать по оснащению учебным помещениям первого корпуса, Там будут также находиться спальные комнаты, спортивный зал. Корпуса соединит теплый переход, на улице появятся современные спортплощадки. Учиться и работать в такой школе — это счастье, поделился эмоциями директор школы-интерната «Белем» Ильдар Муртазин. Помимо открытия обновленной школы, нефтяники поддерживают и другие социальные проекты Нефтекамска. В том, как могут выглядеть спортивные площадки, построенные при поддержке «Башнефти», можно убедиться, заглянув в Нефтекамский нефтяной колледж. Тот факт, что воркаут со спортивными снарядами и площадки для волейбола и мини-футбола с мягким прорезиненным покрытием (чтобы избежать травм), заполнены ребятами, говорят сами за себя. В самом колледже этот спорткомплекс называют «стадион». Нет ничего удивительного в том, что, как минимум, четверть учащихся активно занимаются спортом, посещают секции. Фото: Mkset.ru Еще один предмет радости и гордости — новый учебный полигон для практического обучения операторов добычи нефти и газа. Таких полигонов в России всего два: в Удмуртии и Нефтекамске. Рядом с небольшой нефтекачалкой расположены автоматизированная группа замерных установок, фрагмент трубопровода, имитация настоящего колодца с люком и прочие объекты, с которыми будущие нефтяники вплотную столкнутся на работе. А пока здесь они отрабатывают на практике правила техники безопасности. Фото: Mkset.ru Потренироваться на этом полигоне, который соответствует уровню WorldSkills, к нам приезжают студенты из других регионов страны, а также иностранцы, в том числе, чтобы готовиться к соревнованиям молодых профессионалов. Здесь они учатся не только правильно менять ремни или набивать сальники, но и приучаются беречь свои жизни и жизни других людей, рассказал директор колледжа Александр Буланкин, много лет возглавлявший НГДУ «Арланнефть» и не понаслышке знающий, о чем говорит. Чтобы пробудить в гостях города желание переселиться в Нефтекамск, который сильно изменился в лучшую сторону за последние годы, достаточно показать им парк у озера «Светлое». Заброшенный некогда водоем после реконструкции набережной стал поистине светлым. Парк реконструирован в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды». «Башнефть» со своей стороны подключилась к этому проекту. Теперь этот парк, расположенный в центре города, на пересечении нескольких улиц, стал одним из самых излюбленных мест отдыха горожан, рассказала заместитель главы администрации Нефтекамска по жизнеобеспечению Светлана Давлетова. Здесь появилась парковая зона для прогулок, оборудованы удобные тропинки и доступ к воде — в том числе для маломобильных групп населения. В сквере установлены шесть «умных скамеек» с розетками и портами для зарядки различных гаджетов. Уютный амфитеатр готов принять зрителей на концерт, обустроена парковка для автомобилей. Большая детская площадка, оборудованная не только горками и качелями, но и «автоматической» тарзанкой, а также обустроенные по высоким стандартам безопасные баскетбольная и волейбольная площадки, почти никогда не пустуют. Фото: Mkset.ru Нефтекамск сегодня стал городом, из которого не хочется уезжать, и в который обязательно хочется снова вернуться. Чувствуется, что к городской территории, социальным и прочим объектам здесь относятся с искренним вниманием и любовью, строят от души и на века, не занимаются латанием дыр и возведением «потемкинских деревень». И «Башнефть» принимает активное участие в масштабном преображении города нефтяников: с 2016 по 2020 годы в рамках благотворительной деятельности при поддержке компании в Нефтекамске было реализовано восемь масштабных социально-значимых проектов.

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