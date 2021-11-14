Почему возврат к ядерной энергетике для развитых стран будет проблематичным

«Зеленая повестка», точнее объективные трудности, возникшие при ее реализации, вновь пробудили интерес развитых стран к ядерной энергетике. Об этом заявил президент Франции. Британская компания Rolls-Royce привлекла 617 млн долларов на разработку малых ядерных реакторов, первые из них могут появиться уже в начале 2030-х. По оценке Rolls-Royce, для замены стареющих АЭС Лондону нужно 16 таких устройств в период с 2030 по 2050 год.
Китай также придерживается этого направления: Пекин делает ставку на атомную энергетику и собирается построить за следующие 15 лет 150 атомных реакторов.
По мнению экспертов, все это дает России, как минимум, двух союзников в глобальной дискуссии о декарбонизации (т.е. минимизация углеродного следа). Таким образом Россия может сохранить свои позиции как экспортера нефти и газа, и имеет основания надеяться развивать экспорт услуг по строительству и обслуживанию АЭС в дальнейшем.
При этом такое положение дел дает основания для расширения строительства АЭС в том числе и в целях облегчить освоение новых регионов, подавая это вовне как переход на чистую энергетику.
Аналитик Александр Розов подчеркивает, что это было предсказуемо больше 10 лет назад. По его мнению, то, что единственной альтернативой углеродно-топливной энергетики является только ядерная энергетика было ясно с самого начала разговоров об отказе от ископаемого угля, нефти и природного газа.