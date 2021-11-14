Почему возврат к ядерной энергетике для развитых стран будет проблематичным

«Зеленая повестка», точнее объективные трудности, возникшие при ее реализации, вновь пробудили интерес развитых стран к ядерной энергетике. Об этом заявил президент Франции. Британская компания Rolls-Royce привлекла 617 млн долларов на разработку малых ядерных реакторов, первые из них могут появиться уже в начале 2030-х. По оценке Rolls-Royce, для замены стареющих АЭС Лондону нужно 16 таких устройств в период с 2030 по 2050 год.