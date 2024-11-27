Энергетика

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Башкирия и Казахстан подписали «дорожную карту»
27 ноября, 09:20
Как гармонизировать дом с помощью фэн-шуя: советы для стильного интерьера
30 сентября, 10:30
8 правил Васту для благополучия в доме: что нужно выбросить?
24 сентября, 11:32
Башкирии ищут нового топ-менеджера
6 сентября, 05:47
Бизнес Башкирии обесценивается
5 сентября, 18:50
Инженер из Башкирии оказался взяточником
15 июля, 11:11
2017
Опора беспросветности: в Башкирии энергетики отрежут села от цивилизации?
1 декабря 2017, 04:15
Освещение на улицы Уфы вернут только после полного погашения долгов - ЭСКБ
13 сентября 2017, 14:08

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