Повторение пройденного: почему бизнес снова интересуется атомной энергетикой

Повторение пройденного: почему бизнес снова интересуется атомной энергетикой
Повторение пройденного: почему бизнес снова интересуется атомной энергетикой
Вчера, 23:30ЭкономикаАндрей КоролевФото: Медиахолдинг1Mi
По прогнозам экспертов, уже в ближайшем будущем прибыль производителей урана вырастет в пять раз.

Мировой энергетический кризис заставляет власти и бизнес разных стран кардинально пересматривать свое отношение к атомным электростанциям, которые после серии аварий оказались забыты. Так, энергия ветра и солнца были одобрены Евросоюзом как устойчивые, но решения по газу и ядерной энергии до сих пор не приняты.

К 2035 году Финляндия стремится достичь нулевого уровня выбросов углерода, в то время как треть энергии страны производится на атомных станциях. При этом российские эксперты считают, что уже скоро может начаться дефицит главного вида сырья для работы АЭС — урана, поскольку крупные инвесторы закупили около 30 процентов его годового потребления. И в этом смысле за следующие пять лет, благодаря росту спроса АЭС на уран, прибыль его производителей может вырасти в 5 раз.

Крупные инвесторы ждут роста цен на уран по нескольким причинам. Как минимум, восстанавливается статус атомной энергетики — Китай к 2025 году увеличит объем выработки электричества на АЭС на 40%, также интерес к теме вырастет в Японии. Параллельно, по мнению экспертов, представители крупного бизнеса уже давно верят в уран, как в энергетику будущего. Примечательно, что недавно в поддержку атомной энергетики выступил и Илон Маск.

Подробнее — в аналитике «Новых известий».

ЭнергетикаЭкономика
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