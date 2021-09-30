Почему при покупке квартиры всё больше уфимцев обращают внимание на фасады

Наиболее популярным и модным вариантом для облицовки фасада в настоящее время являются, навесные вентилируемые системы. Именно благодаря разнообразию технологий и материалов, используемых для их производства можно реализовать очень интересные дизайнерские решения. Проектируя свои жилые комплексы, мы используем индивидуальный подход: учитывая класс дома, его окружение, концепцию. Но в любом случае не зависимо от этих факторов мы всегда выбираем только высококачественные материалы от мировых производителей. Ведь фасад современного жилого дома — это не только одежда, по которой встречают, а в том числе элемент энергоэффективной системы и залог комфортной жизни и экономической выгоды будущих жильцов. Поэтому важно соблюсти баланс, найти гармоничное соотношение эстетики и качества. Например, для облицовки жилого комплекса нового поколения «Новатор» мы выбрали фиброцементные панели известного бренда EQUITONE. Они обладают высокими техническими и эксплуатационными характеристиками, при этом полностью экологичны, рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».