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Уфимские родители стали чаще покупать детские умные часы

27 сентября 2021, 07:22
Фото: MTC
Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

Уфа вошла в ТОП-5 российских мегаполисов по числу приобретенных детских часов в начале школьного учебного года. В первый осенний месяц объем продаж этого гаджета в салонах розничной торговли МТС вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом детские часы с функцией определения местонахождения ребенка в сентябре покупали на треть чаще, чем в июле 2021 года. Самой популярной моделью среди уфимских родителей является Elari KidPhone 2 с GPS трекером по цене 2490 рублей и с абонентской платой 100 рублей, а наиболее часто приобретаемыми цветами – черный и розовый.

Более 80% продаж детских часов в Республике Башкортостан купили жители столицы. Второе место по количеству приобретенных для школьников умных устройств занимает Стерлитамак, третье место разделили между собой Нефтекамск и Салават.

Сегодня родители все чаще выбирают детские часы как недорогой первый гаджет со всеми необходимыми ребенку функциями. Часы, в отличие от смартфона, сложнее потерять, у них есть функции, позволяющие обеспечивать безопасность детей и контролировать их местоположение и список контактов, и при этом в них нет ничего лишнего – например, отвлекающих от учебы игр.

«Первоклашке не обязательно покупать телефон, потому что он может отнимать много времени. На собственном примере могу сказать, что тут помочь могут и детские умные часы. Просто телефон брать - так его гораздо проще где-то потерять, а часы - на руке», — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

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