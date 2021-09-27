Уфимские родители стали чаще покупать детские умные часы

Сегодня родители все чаще выбирают детские часы как недорогой первый гаджет со всеми необходимыми ребенку функциями. Часы, в отличие от смартфона, сложнее потерять, у них есть функции, позволяющие обеспечивать безопасность детей и контролировать их местоположение и список контактов, и при этом в них нет ничего лишнего – например, отвлекающих от учебы игр.