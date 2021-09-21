ЮЗТС собрал обрабатывающий центр для авиакосмической отрасли

На новом оборудовании можно работать с деталями диаметром до 2,5 метра и массой до 25 тонн. Заказчиком выступило «ОДК-Кузнецов», которое является крупнейшим заводом авиационного и космического двигателестроения. Всего поступил заказ на три станка, еще два изготовят до конца года.
Добавим, что «ОДК-Кузнецов» занимает весь рынок выпуска двигателей для носителей «Союз» и «Союз-2». Его оборудование установили на ракету, благодаря которой на орбиту вывели корабль «Восток» с Юрием Гагариным в 1961 году.
ЮЗТС создали пять лет назад на базе легендарного завода имени Седина, он является правообладателем его товарного знака. В данный момент в производстве есть более 20 тяжелых станков и обрабатывающих центров.
Оборудование предприятия применяют сразу в нескольких сферах, в том числе энергомашиностроении, атомном машиностроении, авиастроении. У ЮЗТС есть заказчики, как из России, так и из других стран, в том числе Кубы, Латвии, Румынии, Казахстана.