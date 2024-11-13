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2024
В Уфе появилась первая «теплая» остановка вместо самостроя
13 ноября, 15:09
Уфимцев просят оценить светофоры
30 октября, 16:05
На повестке Курултая Башкирии: алкоголь и награды
8 октября, 15:58
Утильсбор в России: кому придется платить
2 октября, 12:39
Башкирии ищут нового топ-менеджера
6 сентября, 05:47
Восстание машин: из Уфы колонизируют Марс
30 августа, 06:35
Уфимские врачи совершили чудо
20 августа, 13:29
Собчак выдала инсайд про уроженца Уфы
Бывшая светская львица, кандидат в президенты и блогер прочит ему место в «Сколково», говорит Ксения Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня».
22 июня, 07:19
Между Уфой и Грозным подписано соглашение
21 июня, 10:35
В Башкирии создали супердрон
Ученые Башкортостана вновь удивляют мир инновациями, представляя уникальное устройство — подводный дрон, сообщает Радий Хабиров.
3 июня, 07:33
2018
Глава Башкирии о промышленности: Пока особо гордиться нечем
В ходе выездной коллегии Министерства промышленности и инновационной политики республики Рустэм Хамитов раскритиковал работу ведомства.
14 февраля 2018, 06:33

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