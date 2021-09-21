На жителя Башкирии завели уголовное дело за реабилитацию нацизма

По данным следствия, подозреваемый разместил на сайте «Банк Памяти» заявку на публикацию 9 мая на портале «Бессмертный полк онлайн» фотографии немецкого фельдмаршала Эвальда фон Клейста. Согласно открытым данным, он командовал танковой армией на южном направлении при вторжении немецко-фашистских войск в СССР и впоследствии проходил свидетелем в Нюрнбергском процессе. Единственный немецкий фельдмаршал, умерший в советском плену (был приговорен как нацистский преступник к 25 годам лагерей).