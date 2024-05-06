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Бессмертный полк

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2024
Живая память о великих подвигах: Бессмертный полк в Уфе 2024 год
6 мая, 12:44
В Уфе перекроют дороги для репетиции Парада Победы
Ограничения в движении транспорта вводят на два дня.
30 апреля, 06:10
Шествие «Бессмертного полка» в этом году не будут проводить в очном формате
23 апреля, 09:34
2021
Радий Хабиров откровенно рассказал о своем героическом дедушке
4 мая 2021, 05:11
2020
Владимир Путин согласился с переносом «Бессмертного полка» на 2021 год
21 июля 2020, 08:22
2018
Во время шествия «Бессмертного полка» перекроют центр Уфы
28 апреля 2018, 05:04
2017
Участникам «Бессмертного полка» напомнили военные стихи Мустая
11 мая 2017, 10:40
В Уфе на акцию «Бессмертный полк» вышли 60 тысяч человек
10 мая 2017, 05:21
В Уфе из-за наплыва желающих продлят маршрут «Бессмертного полка»
3 мая 2017, 10:18
В Уфе 9 мая перекроют движение автотранспорта по проспекту Октября
20 апреля 2017, 05:19

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