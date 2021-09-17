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Торговая сеть «Пятёрочка» разместила короба для сбора продуктовой помощи в городах РФ

17 сентября 2021, 13:16
Фото: https://5ka.ru/
Торговая сеть «Пятёрочка» разместила стационарные короба для сбора продовольственной помощи в пятидесяти магазинах Уфы, Омска, Челябинска и Оренбурга.

Пилотный проект «Пятёрочка» запустила при поддержке единственного в Российской Федерации «банка еды» Фонда продовольствия «Русь». Отмечается, что по мере наполнения продовольственных коробов продукты будут передавать нуждающимся жителям городов, где работает пилотный проект.

В рамках акции любой гражданин РФ сможет приобрести продукты питания с длительным сроком хранения (подсолнечное масло, крупы, чай, сахар, консервация, макароны, орехи, сухофрукты, печенье и др.) и оставить их в продовольственном коробе.

Содержимое корзин будет использоваться для формирования продуктовых наборов, которые после волонтеры будут доставлять нуждающимся семьям с детьми, одиноким пенсионерам и другим благополучателям, которые проживают в регионе.

Фото: https://5ka.ru/

Напомним, акция «Корзина доброты» начала работать в 2015 году. По результатам сборов во всех торговых сетях X5 Group и на сайте Корзинадоброты.рф собрали и доставили нуждающимся около двухсот шестидесяти семи тонн продовольственных товаров, которые получили свыше ста сорока двух семей.

Адреса магазинов, где разместили короба в Уфе:

г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, 11

г. Уфа, ул. Российская, 41

г. Уфа, б-р Ибрагимова, 21

г. Уфа, ул. Энгельса, 1/1

г. Уфа, пр-т Октября, 112

г. Уфа, б-р Дуванский, 23/2

г. Уфа, ул. Загира Исмагилова, 5

г. Уфа, пр-т Октября, 158

г. Уфа, ул. Революционная, 31

г. Уфа, б-р Давлеткильдеева, 1

г. Уфа, ул. Менделеева, 138

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