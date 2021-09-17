Торговая сеть «Пятёрочка» разместила короба для сбора продуктовой помощи в городах РФ

Напомним, акция «Корзина доброты» начала работать в 2015 году. По результатам сборов во всех торговых сетях X5 Group и на сайте Корзинадоброты.рф собрали и доставили нуждающимся около двухсот шестидесяти семи тонн продовольственных товаров, которые получили свыше ста сорока двух семей.