Голосование, извинение Хабирова и иск к мэрии Уфы. Итоги дня в Башкирии

Глава Башкирии извинился перед гражданами за проблемы с общественным транспортом. По словам Хабирова, правительство Башкирии ломало «преступную систему». В социальных сетях глава Башкирии рассказал о поставке новых автобусов для государственного перевозчика «Башавтотранс». Хабиров отметил, что все автобусы предназначены для маршрутов городского транспорта Уфы. Также, между делом, политик извинился «за те неудобства, которые были в эти годы».