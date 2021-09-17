Голосование, извинение Хабирова и иск к мэрии Уфы. Итоги дня в Башкирии

Сегодня, 17 сентября, началось трехдневное голосование по выборам. Как и где проголосовать, где будут храниться бюллетени 17 и 18 сентября, а также о независимых наблюдателях рассказываем здесь.
Центральная избирательная комиссия республики Башкортостан обнародовала промежуточные итоги явки на избирательные участки. Так по данным ЦИК Башкирии на 15:00 часов 17 сентября пришли на избирательные участки и проголосовали дома 393 523 человека, что составило 13,29% от общего количества зарегистрированных избирателей 2 960 265.
Глава Башкирии извинился перед гражданами за проблемы с общественным транспортом. По словам Хабирова, правительство Башкирии ломало «преступную систему». В социальных сетях глава Башкирии рассказал о поставке новых автобусов для государственного перевозчика «Башавтотранс». Хабиров отметил, что все автобусы предназначены для маршрутов городского транспорта Уфы. Также, между делом, политик извинился «за те неудобства, которые были в эти годы».
Ледовый дворец «Уфа-Арена» могут переименовать в честь спонсора ХК «Салават Юлаев». В одном из телеграм-каналов появилась информация о том, что в ближайшей перспективе хоккейный клуб «Салават Юлаев» может сменить название домашнего стадиона команды. Предполагается, что ледовый дворец «Уфа-Арена может быть переименоваhttps://www.pinterest.com/н в «Уралсиб-Арену». Во всяком случае эту информацию называет «реалистичной» также источник Mkset знакомый с ситуацией.
С мэрии Уфы взыскали 400 миллионов рублей по долгам «Уфимских инженерных сетей». Арбитражный суд удовлетворил иск «Банка Дом.РФ» о взыскании с администрации Уфы 400 миллионов рублей, в качестве гарантии, которую мэрия выдала обанкротившемуся МУП «УИС».
Известный певец и советник главы Башкирии по культуре Элвин Грей женился. Свадебная фотография появилась на странице артиста и его возлюбленной в социальной сети. Радик Юльякшин, более известный под псевдонимом Элвин Грей в январе прочитал никах, а сегодня официально зарегистрировал отношения с Инзилей Фатхутдиновой, такой вывод можно сделать из публикаций молодоженов в социальных сетях.