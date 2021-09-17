Глава Башкирии извинился перед гражданами за проблемы с общественным транспортом

Ранее мы писали, что Башкирия закупила 120 автобусов среднее класса и планирует закупку еще 100, но уже большого класса. Известно, что новые автобусы будут распределены по самым популярным маршрутам, что позволит сократить время ожидания общественного транспорта. Всего власти республики планируют приобрести в лизинг 220 автобус как среднего, так большого класса за 2,1 миллиарда рублей.