В Башкирии началось трехдневное голосование на выборах

Рассказываем, как и где проголосовать, где будут храниться бюллетени 17 и 18 сентября, а также о независимых наблюдателях.

Сегодня, 17 сентября, в Башкирии стартовали выборы, которые из-за пандемии продлятся до 19 сентября. Об этом сообщили в региональном отделении ЦИК. Так, на избирательных участках жителям республики будет выдано минимум 2 бюллетеня, а максимум — 4, все зависит от участка, к которому прикреплен избиратель. В первом бланке будет представлен выбор партий, а во втором — «одномандатники», другими словами, конкретные люди. Отметим, что выборы проводятся в Госдуму, также по Толбазинскому № 29, по Краснохолмскому № 43 и по Буйскому № 55 пройдут выборы в региональный парламент. Далее жители трех округов выберут депутатов уже в Горсовет. Помимо этого, в различных городах и районах избирателям предложат «довыбрать» депутатов, которые по тем или иным причинам сложили свои полномочия. Всего в Башкирии в списки избирателей внесено более 3 миллионов человек и работают 3364 участковые избирательные комиссии. Голосование продлится сегодня и в следующие два дня до 20:00. Известно, в первые дни голосования бланки будут храниться в сейф-пакетах. Так, 17 и 18 сентября бланки будут перемещены из урн в сейф-пакеты с индивидуальным номером, где обязательно подпись поставят два члена УИК и уже по желанию наблюдатели. Отмечается, что процедура перемещения будет проходить в присутствии наблюдателей. Всего в Башкирии на выборах будут присутствовать 500 тысяч наблюдателей. По данным ЦИКа явка на большинстве участков на данный момент доходит до 8-12%, также наблюдатель из 371 УИКа сообщает, что первые избиратели пришли в 7:55 утра, еще до официального начала выборов. Проголосовать можно лично в избирательном участке, его адрес можно узнать либо на госуслугах, либо на сайте ЦИКа. В случае, если у избирателя отсутствует регистрация по месту жительства, то проголосовать можно проголосовать по адресу: город Уфа, улица Посадская, дом 26. Также проголосовать можно и на дому, для этого избирателю нужно либо письменно, либо по телефону обратиться в УИК до 14:00 19 сентября. Как сообщает глава Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак, в этом году особе внимание уделяется соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. — Это, конечно же, маски, к которым мы уже привыкли, соблюдение безопасного расстояния, индивидуальные ручки и бюллетени, по возможности, обеспечение членов УИК экранами. А также рекомендации по проветриванию и дезинфекции помещений для голосования. Мы все это отработали», — проинформировала Казак.

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